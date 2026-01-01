Ζελένσκι: «Η συμφωνία ειρήνης είναι έτοιμη κατά το 90%, μένει το 10%»

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε χθες Τετάρτη αργά το βράδυ, σε διάγγελμά του με το οποίο απηύθυνε στους συμπολίτες του τις ευχές του για το νέο έτος, ότι η συμφωνία ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι «έτοιμη κατά το 90%», προσθέτοντας ωστόσο πως αυτό το 10% που μένει θα κρίνει «τα πάντα, στην πραγματικότητα».

«Η συμφωνία ειρήνης είναι έτοιμη κατά το 90%. Απομένει 10% (...) Αυτό το 10% περιέχει τα πάντα, στην πραγματικότητα. Αυτό το 10% θα κρίνει την τύχη της ειρήνης, την τύχη της Ουκρανίας και της Ευρώπης», ανέφερε στο διάγγελμα που δημοσιοποίησε μέσω Telegram και μέσω X. «10% για να σωθούν εκατομμύρια ζωές», πρόσθεσε.

Ο Oυκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως η χώρα του θέλει το τέλος του πολέμου και κάνει «τα πάντα» για την ειρήνη, αλλά δεν θα δεχτεί να κλείσει συμφωνία με «οποιοδήποτε τίμημα», επιμένοντας πως η όποια συμφωνία πρέπει να συμπεριλαμβάνει σθεναρές εγγυήσεις ασφαλείας, για την αποτροπή νέας εισβολής της Ρωσίας.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να συρράψει συμφωνία ειρήνης λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις τόσο της Μόσχας, όσο και του Κιέβου, πλην όμως ακόμη δεν έχει εξευρεθεί συναίνεση για το ζήτημα-κλειδί των ανατολικών περιφερειών, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει περί το 19% της ουκρανικής επικράτειας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εννοεί να προσαρτήσει το Ντονμπάς, δυο περιφέρειες όπου βρίσκονται ορυχεία, μεταλλεία και βιομηχανίες στην ανατολική Ουκρανία, καθώς κι ακόμη δυο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε στο βραδινό διάγγελμά του όμως ότι δεν πιστεύει ότι η Μόσχα θα σταματούσε στο Ντονμπάς αν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αποσύρονταν από το ανατολικό μέτωπο.

«‘Αποσυρθείτε από το Ντονμπάς κι όλα θα τελειώσουν’. Έτσι ακούγεται η απάτη όταν μεταφράζεται από τα ρωσικά -- στα ουκρανικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά και, στην πραγματικότητα, σε κάθε γλώσσα του κόσμου», πρόσθεσε σαρκαστικά ο ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

