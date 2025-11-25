*Της Nia-Malika Henderson

Ο Ζοράν Μαμντάνι βρίσκεται σε φάση ανανέωσης της εικόνας του. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βοήθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε απρόσμενο υποστηρικτή του άνδρα που πριν από λίγο καιρό αποκαλούσε κομμουνιστή.

Ο 34χρονος Δημοκρατικός σοσιαλιστής και νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, έχει μετατραπεί από «μπαμπούλας» σε πρόσωπο που επαινείται από τον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι ο Μαμντάνι «θα εκπλήξει ορισμένους συντηρητικούς».

Ο εκλεγμένος δήμαρχος φαίνεται να εξέπληξε σαφώς τον Τραμπ.

Ένας παρουσιαστής του Fox News αστειεύτηκε ότι «ο Τζέι Ντι Βανς ζηλεύει», δεδομένης της προφανούς χημείας που υπήρχε μεταξύ των δύο όταν συναντήθηκαν την Παρασκευή.

Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που αγαπά να γράφει σενάρια και στη συνέχεια να τα ανατρέπει, αυτό είναι πιθανώς μόνο η πρώτη πράξη, με ανατροπές και αναποδιές να ακολουθούν.

Τα νέα θερμά συναισθήματα του Τραμπ, ακόμα και αν είναι προσωρινά, περιπλέκουν το σχέδιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να χρησιμοποιήσει τον Μαμντάνι ως άγκυρα γύρω από το λαιμό των Δημοκρατικών το 2026 και μετά. Αυτή ήταν πάντα μια αδύναμη στρατηγική, επειδή οι ψηφοφόροι δεν κάνουν τα άλματα που στρατηγικοί σύμβουλοι πληρώνονται για να λένε ότι κάνουν.

Αλλά η φιλικότητα του Τραμπ προς τον Μαμντάνι θα κάνει αυτή την τακτική ακόμα λιγότερο αποτελεσματική.

Καθώς οι κάμερες γύριζαν την περασμένη εβδομάδα, ένας στρατηγικός σύμβουλος των Δημοκρατικών μου έστειλε μήνυμα:

«Τώρα έχω βίντεο με τον Τραμπ να τον επαινεί και να λέει «Τον υποστηρίζω»», έγραψε. «Είναι άσχημο να είσαι η Ελίζ Στεφανίκ».

Η Στεφανίκ, που έχει μεταμορφωθεί σε πιστή υποστηρίκτρια του Τραμπ, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για κυβερνήτης της Νέας Υόρκης νωρίτερα αυτό το μήνα, επικαλούμενη την ανάγκη αντιμετώπισης της κρίσης της οικονομικής προσιτότητας. Στην έναρξη της εκστρατείας της, συνέδεσε την Χότσουλ με τον Mαμντάνι.

Μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Μανντάνι, συνέχισε τις επιθέσεις που βασίζονταν στον φόβο, τις ίδιες που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ο πρώην κυβερνήτης Άντριου Κουόμο στην αποτυχημένη εκστρατεία του.

«Όλοι θέλουμε η Νέα Υόρκη να πετύχει. Αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε σε αυτό το θέμα», έγραψε η Στεφανίκ στο X. «Αν περπατάει σαν τζιχαντιστής, αν μιλάει σαν τζιχαντιστής, αν κάνει εκστρατεία σαν τζιχαντιστής, αν υποστηρίζει τζιχαντιστές, τότε είναι τζιχαντιστής. Και είναι ο τζιχαντιστής της @KathyHochul».

Η κυβερνήτης Κάθι Χότσουλ, η οποία είναι υποψήφια να επανεκλεγεί, δεν έχει αποκλείσει την αύξηση των εταιρικών φόρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού και ορισμένων από τα σχέδια του Μαμντάνι, τα οποία περιλαμβάνουν δωρεάν λεωφορεία, πάγωμα των ενοικίων, καθολική φροντίδα παιδιών και δημοτικά παντοπωλεία.

Ωστόσο, ο 34χρονος έχει επίσης δηλώσει την προθυμία του να αποδεχτεί το status quo. Μία από τις πρώτες σημαντικές κινήσεις του ήταν η διατήρηση της Τζέσικα Τις, της τρέχουσας αστυνομικής επιτρόπου, μια απόφαση που προφανώς άρεσε στον Τραμπ.

Στη συνέχεια, σε μια συνάντηση των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα, προέτρεψε το κόμμα του να μην υποστηρίξει τον σύμβουλο της Νέας Υόρκης Τσι Όσε στην υποψηφιότητά του στις προκριματικές εκλογές εναντίον του ηγέτη της μειοψηφίας Χακίμ Τζέφρις.

«Η επιλογή είναι πώς θα περάσουμε το επόμενο έτος. Θέλουμε να το περάσουμε υπερασπιζόμενοι καρικατούρες του κινήματός μας ή θέλουμε να το περάσουμε εκπληρώνοντας το πρόγραμμα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του ίδιου κινήματος;», είπε στη συνάντηση, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times. (Η ομάδα κατέληξε να υποστηρίξει τον Μαμντάνι, ψηφίζοντας κατά της υποστήριξης του Όσε, με 52% έναντι 46%).

Η ερώτηση του Μαμντάνι σχετικά με την επιλογή της ομάδας είναι επίσης μια ερώτηση σχετικά με το μέλλον του ως δήμαρχος μιας πόλης με πάνω από 8 εκατομμύρια κατοίκους. Πώς θέλει να περάσει το επόμενο έτος;

Ο νεοφερμένος αουτσάιντερ θα πρέπει να συνεχίσει να εκπλήσσει τον κόσμο αν θέλει να είναι επιτυχημένος.

«Και αυτός θα αλλάξει. Όλοι αλλάζουμε. Εγώ άλλαξα πολύ, άλλαξα πολύ από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου, με τον Μαμντάνι να στέκεται δίπλα του.

Ο Τραμπ απείλησε ότι αν ο Μαμντάνι κέρδιζε, θα απέσυρε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η πόλη της Νέας Υόρκης λαμβάνει περίπου 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, ή περίπου το 6,4% των συνολικών δαπανών, σύμφωνα με μια ανάλυση του Απριλίου. Απειλούσε επίσης να στείλει την Εθνοφρουρά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Τραμπ φαίνεται να έχει αλλάξει πορεία.

Αλλά ο Τραμπ είναι αν μη τι άλλο ασταθής. Οι χρήσιμοι σύμμαχοι μπορούν να γίνουν χρήσιμοι εχθροί υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Η ρήξη της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν με τον Τραμπ είναι απόδειξη αυτού.

Από την πλευρά του, ο Μαμντάνι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι φασίστας και απειλή για τη δημοκρατία.

«Συνεχίζω να πιστεύω όλα όσα έχω πει στο παρελθόν. Και αυτό που θεωρώ σημαντικό στην πολιτική μας είναι να μην αποφεύγουμε τα σημεία στα οποία διαφωνούμε», δήλωσε στην εκπομπή Meet the Press της NBC με την Κρίστεν Γουέλκερ. «Αλλά καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μας φέρνει σε αυτό το τραπέζι, γιατί δεν έρχομαι στο Οβάλ Γραφείο για να εκφράσω μια άποψη ή να πάρω θέση».

Κάποια στιγμή θα πρέπει να εκφράσει την άποψή του και να πάρει θέση ενάντια στον Τραμπ. Μείνετε συντονισμένοι.

Η επιτυχία του Μαμντάνι έχει σημασία όχι μόνο για τους ψηφοφόρους του, αλλά και για την τύχη άλλων Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη, ιδίως της Χότσουλ και των Δημοκρατικών που θα είναι υποψήφιοι το 2026. Η θητεία του θα αποτελέσει επίσης μια δοκιμασία για τις προοδευτικές ιδέες.

Πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ήταν ο Μαμντάνι που ζήτησε τη συμβουλή αρκετών Δημοκρατικών κυβερνητών για το πώς να αντιμετωπίσει τον Τραμπ. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο, είναι ο Μαμντάνι που θα μπορούσε να συντάξει το δικό του σχέδιο δράσης. Και δεδομένης της απρόβλεπτης συμπεριφοράς του Τραμπ και των απαιτήσεων της διοίκησης μιας μεγάλης και πολυπολιτισμικής πόλης, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να σκίσει αυτό το σχέδιο δράσης και να ξεκινήσει από την αρχή.

*Η Nia-Malika Henderson είναι αρθρογράφος πολιτικής για το Bloomberg Opinion. Πρώην ανώτερη πολιτική ρεπόρτερ για το CNN και την Washington Post, καλύπτει θέματα πολιτικής και εκστρατείας για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Πηγή: skai.gr

