Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, θα ζήσει στην έπαυλη του Μανχάταν που οι προκάτοχοί του είχαν ως κατοικία, αφήνοντας πίσω του ένα διαμέρισμα με σταθερό ενοίκιο που αποτέλεσε αντικείμενο έντονων συζητήσεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Η έπαυλη Gracie Mansion, που χρονολογείται από το 1799, έχει χρησιμεύσει ως κατοικία για τους περισσότερους δημάρχους της Νέας Υόρκης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, ο Μαμντάνι, για τον οποίο η προσιτή στέγαση αποτελεί κεντρικό ζήτημα, δεν επιβεβαίωσε ότι θα ζήσει εκεί αμέσως μετά τη νίκη του τον Νοέμβριο, σημειώνει το BBC.

«Αυτή η απόφαση ελήφθη με βάση την ασφάλεια της οικογένειάς μας και τη σημασία του να αφιερώσω όλη μου την προσοχή στην εφαρμογή του προγράμματος προσιτής στέγασης για το οποίο ψήφισαν οι Νεοϋορκέζοι», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι ζει στην περιοχή Aστόρια του δήμου Κουίνς. Η περιοχή, όπου κατοικούν πολλές μεσοαστικές οικογένειες, είναι γνωστή για τις πολυάριθμες κοινότητες μεταναστών και την παγκόσμια κουζίνα της.

«Προς την Aστόρια: σας ευχαριστούμε που μας δείξατε το καλύτερο της Νέας Υόρκης», ανέφερε ο Μαμντάνι στη δήλωσή του.

«Αν και δεν θα ζω πλέον εκεί, η Aστόρια θα ζει πάντα μέσα μου και στο έργο που επιτελώ», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Μαμντάνι συνέδεσε το βασικό του πρόγραμμα –το πάγωμα των ενοικίων– με τη δική του στεγαστική κατάσταση.

Ωστόσο, οι αντίπαλοί του, κυρίως ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, επέκριναν τον Μαμντάνι για το γεγονός ότι κατοικούσε στο διαμέρισμα, παρόλο που προέρχεται από μια διάσημη οικογένεια. Η μητέρα του είναι η σκηνοθέτις Μίρα Ναιρ και ο πατέρας του, Μαχμούντ Μαμντάνι, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Δεν έχουν επιλέξει όλοι οι δήμαρχοι να ζήσουν στο Gracie Mansion.

Ο Michael Bloomberg, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδρυτής της ομώνυμης χρηματοοικονομικής και μέσων ενημέρωσης εταιρείας, επέλεξε να ζήσει στο δικό του αρχοντικό στην περιοχή Upper East Side του Μανχάταν κατά τη διάρκεια των τριών θητειών του, οι οποίες έληξαν το 2012.

Ο Bloomberg δήλωσε ότι πίστευε ότι το Gracie Mansion θα έπρεπε να είναι ένας χώρος για δημόσιες εκδηλώσεις της πόλης και πίεσε για μια εκτεταμένη ανακαίνιση του παλαιού κτιρίου.

Όταν ο Μαμντάνι μετακομίσει, περίπου την ημέρα της ορκωμοσίας του, την 1η Ιανουαρίου, θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από το ταπεινό του σπίτι στην Αστόρια.

Με το κίτρινο χρώμα, τα πράσινα παραθυρόφυλλα και τα λευκά κάγκελα, το Gracie Mansion είναι ένα σπίτι που μοιάζει με γαμήλια τούρτα και έχει θέα στον ποταμό East River. Στο εσωτερικό, ο κάτω όροφος της έπαυλης σε ομοσπονδιακό στιλ είναι διακοσμημένος σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής στην οποία χτίστηκε.

Το τρέχον διαμέρισμα του Μαμντάνι έχει σταθερό ενοίκιο, πράγμα που σημαίνει ότι η πόλη θέτει όρια στο πόσο μπορούν να αυξήσουν το ενοίκιο οι ιδιοκτήτες κάθε χρόνο. Οι Νεοϋορκέζοι θεωρούν αυτά τα διαμερίσματα πολύτιμα, καθώς το κόστος στέγασης ξεπερνά τις δυνατότητες πολλών.

Τα αρχεία έδειξαν ότι ο Μαμντάνι πλήρωνε περίπου 2.300 δολάρια κάθε μήνα για το διαμέρισμά του. Σύμφωνα με την πλατφόρμα ακινήτων Zillow, το μέσο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στη Νέα Υόρκη είναι 3.500 δολάρια το μήνα.

