Τα πρώτα λάθη στελέχωσης του Ζόραν Μαμντάνι

Της συντακτικής επιτροπής της Washington Post

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει την «κρίση αντισημιτισμού» της πόλης και ξεκινά από τους ίδιους του τους συμβούλους. Την Πέμπτη, ο Μαμντάνι έκανε δεκτή την παραίτηση της Catherine Almonte Da Costa, όταν ήρθαν στο φως παλαιότερες αναρτήσεις της στο X με αναφορές σε «Εβραίους που διψάνε για χρήματα», σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση του διορισμού της ως διευθύντριας διορισμών.

Η ταχεία απομάκρυνσή της αποκαλύπτει μια ευπρόσδεκτη δόση πραγματισμού από τον νέο δήμαρχο. Ο Μαμντάνι θέλει να πετύχει και φαίνεται να έχει κατανοήσει ότι η ανοχή σε βίαιη και απεχθή ρητορική, όπως στο παρελθόν, όταν είχε υπερασπιστεί τη χρήση του συνθήματος «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα», θα περιόριζε σοβαρά την ικανότητά του να κυβερνήσει. Δείχνει αποφασισμένος να ισορροπήσει τον ακτιβιστικό ζήλο του κινήματός του με τις πρακτικές ανάγκες και τους περιορισμούς της διακυβέρνησης της «πόλης που δεν κοιμάται ποτέ». Ο κίνδυνος, ωστόσο, είναι ότι ορισμένες από τις φατρίες που αναδεικνύει σε θέσεις ισχύος είναι ασύμβατες μεταξύ τους.

Η μεταβατική του ομάδα βρίθει ιδεολόγων, όπως ο Lumumba Bandele, Αφροαμερικανός εθνικιστής που είχε ταχθεί υπέρ της αποφυλάκισης ενός δολοφόνου αστυνομικό, ο Alex Vitale, συγγραφέας του βιβλίου «Το τέλος της αστυνόμευσης» και η Lina Khan, η οποία ως επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου διεύρυνε τα όρια της κρατικής εξουσίας. Ο επικεφαλής του γραφείου του Μαμντάνι προέρχεται επίσης από τους Δημοκρατικούς Σοσιαλιστές της Αμερικής.

Ταυτόχρονα, για άλλες κρίσιμες θέσεις στρέφεται σε έμπειρα στελέχη. Ο Μαμντάνι όρισε τον 74χρονο πρώην διευθυντή προϋπολογισμού της πόλης, Ντιν Φουλεϊχάν, ως αναπληρωτή δήμαρχο και διόρισε τον Σέριφ Σόλιμαν, ειδικό φορολογίας που έχει εργαστεί για τους τρεις τελευταίους δημάρχους, ως διευθυντή προϋπολογισμού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι διατηρεί τη σκληρή απέναντι στο έγκλημα Τζέσικα Τις στη θέση της επιτρόπου Αστυνομίας. Η Τις επιχειρεί να προσθέσει ακόμη 5.000 αστυνομικούς στο Σώμα και δεν έχει διστάσει να επιτρέψει την απομάκρυνση καταυλισμών αστέγων. Ο Μαμντάνι, αντίθετα, υπόσχεται να τερματίσει αυτές τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τη μεταφορά πόρων προς τη στέγαση σε μια πόλη που ήδη εγγυάται το δικαίωμα στη στέγη.

Η υλοποίηση των περισσότερων υποσχέσεών του, μεταξύ των οποίων τα δωρεάν λεωφορεία και η αύξηση φόρων στους εκατομμυριούχους, θα απαιτήσει την έγκριση της κυβερνήτριας, Κάθι Χόκουλ και του πολιτειακού κοινοβουλίου. Για τη διαχείριση αυτής της σχέσης, ο δήμαρχος επέλεξε τη Jahmila Edwards, στέλεχος με εμπειρία από τη διοίκηση του Bill de Blasio. Η Χόκουλ παραμένει, προς το παρόν, επιφυλακτική απέναντι στα φορολογικά του σχέδια.

Για τη Νέα Υόρκη, το καλύτερο ενδεχόμενο θα ήταν το Όλμπανι να λειτουργήσει ως θεσμικό αντίβαρο στις πιο δαπανηρές προτεραιότητες του Μαμντάνι και, καθώς οι απαιτήσεις της διακυβέρνησης γίνονται πιο απτές, να περιοριστεί η επιρροή ιδεολογικών κύκλων στη στελέχωση της νέας διοίκησης. Ο τρόπος με τον οποίο ο νέος δήμαρχος θα διαχειριστεί την πρώτη μεγάλη χιονόπτωση της θητείας του αναμένεται να αποτελέσει ένα πρώτο, πρακτικό τεστ διοίκησης.

Ο απερχόμενος δήμαρχος Eric Adams προειδοποίησε πρόσφατα τον διάδοχό του ότι ένα «φάντασμα» στοιχειώνει το μελλοντικό του σπίτι στο Gracie Mansion. Είναι ένα «φιλικό φάντασμα», εξήγησε, «αρκεί να κάνεις το σωστό για την πόλη». Ίσως ο Μαμντάνι να τρομάξει αρκετά ώστε να κινηθεί προς τη μετριοπάθεια.

Πηγή: The Washington Post

