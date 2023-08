Malka Leifer: Καταδικάστηκε η πρώην διευθύντρια εβραϊκού σχολείου στην Αυστραλία που κακοποίουσε σεξουαλικά μαθήτριες της

Μια πρώην διευθύντρια σχολείου, η οποία κακοποίησε σεξουαλικά δύο μαθήτριές της σε ένα εβραϊκό σχολείο στην Αυστραλία και πέρασε χρόνια δίνοντας μάχη κατά της απέλασής της από το Ισραήλ, καταδικάστηκε σήμερα σε 15 χρόνια κάθειρξης.

Ανακοινώνοντας την ποινή, ο δικαστής της Μελβούρνης Μαρκ Γκαμπλ κατήγγειλε την Μάλκα Λάιφερ επειδή έκανε κατάχρηση της θέσης της εντός της υπερορθόδοξης κοινότητας της πόλης και είπε ότι το «ειδεχθές έγκλημά» της τραυμάτισε τις μαθήτριες για όλη τους την ζωή.

Η ποινή της επιβλήθηκε αφότου κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική επίθεση εναντίον των Ντάνι Έρλιχ και Έλι Σάπερ και με αυτήν λήγει ένας δικαστικός αγώνας για δικαίωση των θυμάτων που διήρκεσε δέκα χρόνια.

Malka Leifer, Extradited From Israel, Sentenced to 15 Years for Sexually Abusing Sisters in Melbourne School https://t.co/JPnY9y0rQF pic.twitter.com/RNsUKNozGc