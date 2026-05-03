Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους του Πέδρο Σάντσεθ στην Άγκυρα

Ο Ισπανός πρωθυπουργός κατευθυνόταν στην Αρμενία για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας όταν συνέβη το περιστατικό

UPDATE: 22:17
Σάντσεθ

Το αεροπλάνο του Πέδρο Σάντσεθ έκανε την Κυριακή αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω «τεχνικού απρόβλεπτου συμβάντος» αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ. 

Ο πιλότος του αεροπλάνου που μετέφερε τον Ισπανό πρωθυπουργό αναγκάστηκε να προσγειωθεί στην Άγκυρα μετά από αδιευκρίνιστο τεχνικό πρόβλημα που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο Σάντσεθ ταξίδευε στην Αρμενία για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας όταν συνέβη το περιστατικό. 

Δεν αναφέρθηκε κάτι σοβαρότερο για το περιστατικό από την ισπανική κυβέρνηση. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πέδρο Σάντσεθ Τουρκία Άγκυρα αναγκαστική προσγείωση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark