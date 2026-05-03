Το αεροπλάνο του Πέδρο Σάντσεθ έκανε την Κυριακή αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω «τεχνικού απρόβλεπτου συμβάντος» αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ.
Ο πιλότος του αεροπλάνου που μετέφερε τον Ισπανό πρωθυπουργό αναγκάστηκε να προσγειωθεί στην Άγκυρα μετά από αδιευκρίνιστο τεχνικό πρόβλημα που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.
Ο Σάντσεθ ταξίδευε στην Αρμενία για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας όταν συνέβη το περιστατικό.
Δεν αναφέρθηκε κάτι σοβαρότερο για το περιστατικό από την ισπανική κυβέρνηση.
