Μακρόν-Σολτς: Οι Ευρωπαίοι πρέπει να προστατεύσουν την κυριαρχία τους απέναντι στον Τραμπ - Θα αποτελέσει πρόκληση

Περισσότερο από ποτέ, οι Ευρωπαίοι, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Γερμανίας, πρέπει να προστατεύσουν την κυριαρχία τους μπροστά στην επιστροφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς στο Παρίσι, πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να στηριχθούν οι κλάδοι της αυτοκινητοβιομηχανίας μεταξύ άλλων.

«Μετά την ορκωμοσία μιας νέας κυβέρνησης στις ΗΠΑ, είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ για τους Ευρωπαίους και για τις δύο χώρες μας να διαδραματίσουν το ρόλο τους για την εδραίωση μιας ενωμένης, ισχυρής και κυρίαρχης Ευρώπης», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Σολτς από τη μεριά του δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ισχυρή σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται. Ο πρόεδρος Τραμπ θα αποτελέσει, αυτό είναι ήδη σαφές, μια πρόκληση. Θα εξετάσουμε στην Ευρώπη τα μέτρα που ανακοίνωσε.»

Ακόμη, ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι η Γερμανία και η Γαλλία μπορούν να κάνουν περισσότερα από κοινού για την άμυνα. «Δεν θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που δεν πληρούν τους στόχους εκπομπών CO2. Είναι καλό που η Κομισιόν θέλει διάλογο».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι έχει διαβεβαιώσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η γερμανική υποστήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.