Επίθεση με μαχαίρι σε πάρκο στη Βαυαρία - Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες (Βίντεο)

Ένας 28χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι ενός 41χρονου άνδρα και ενός παιδιού 2 ετών - Το κίνητρο του δράστη παραμένει ασαφές​​​​​​​

UPDATE: 16:46
Γερμανία

Ένας 28χρονος Αφγανός συνελήφθη ως ύποπτος για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι ενός 41χρονου άνδρα και ενός παιδιού 2 ετών νωρίτερα σήμερα σε πάρκο του Ασάφενμπουργκ στη Βαυαρία. Δύο σοβαρά τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κίνητρο του δράστη παραμένει ασαφές. Το πάρκο Σένταλ στο κέντρο της πόλης έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές «επικίνδυνο», εξαιτίας συχνών ληστειών και διακίνησης ναρκωτικών.

Το σημείο έχει αποκλειστεί, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά και η κυκλοφορία των τρένων καθώς ο φερόμενος δράστης φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει από τις γραμμές.  

TAGS: Βαυαρία Γερμανία επίθεση με μαχαίρι
