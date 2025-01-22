Η Νότια Κορέα αφαιρεί τα τσιμεντένια τοιχία σε διαδρόμους προσγείωσης μετά το δυστύχημα της Jeju Air

Μετά το αεροπορικό δυστύχημα της Jeju Air στο αεροδρόμιο Muan της Νότιας Κορέας που έχασαν τη ζωή τους 179 άνθρωποι, η χώρα αποφάσισε να αλλάξει τα τσιμεντένια εμπόδια που χρησιμοποιούνται για τη ναυσιπλοΐα σε επτά αεροδρόμιά της.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος της προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο έπειτα από πρόβλημα που αντιμετώπιζε ωστόσο συνετρίβη στο τσιμεντένιο τοιχίο που υπήρχε στο τέλος του διαδρόμου με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί έκρηξη.

Έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα επτά αεροδρόμια η χώρα αποφάσισε επίσης ότι πρέπει να προσαρμόσουν τους χώρους ασφαλείας των διαδρόμων αφού η έρευνα διαπίστωσε ότι ήταν μικρότεροι από τα συνιστώμενα 240 μέτρα (787 πόδια). Σύμφωνα με αναφορές, ο χώρος ασφαλείας του διαδρόμου στο αεροδρόμιο Muan είχε μήκος περίπου 200 μέτρα.

Η περιοχή ασφαλείας διαδρόμου είναι μια περιοχή δίπλα ή στο τέλος ενός διαδρόμου, η οποία προορίζεται για να περιορίσει τις ζημιές σε αεροσκάφη σε περίπτωση υπέρβασης, υποχώρησης ή εκτροπής του διαδρόμου προσγείωσης.

Η αιτία της συντριβής του αεροσκάφους είναι ακόμη άγνωστη, αλλά οι ειδικοί στην ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας είχαν δηλώσει ότι ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να ήταν πολύ μικρότερος αν δεν υπήρχε η κατασκευή.

Η δομή από σκυρόδεμα διαθέτει ένα σύστημα πλοήγησης που βοηθά τις προσγειώσεις αεροσκαφών - γνωστό ως εντοπιστής. Το υπουργείο Μεταφορών της Νότιας Κορέας είχε πει ότι αυτό το σύστημα θα μπορούσαν να το είχαν και άλλα αεροδρόμια της χώρας, ακόμη και στο εξωτερικό.

Οι επιθεωρητές ασφαλείας έχουν πλέον εντοπίσει εννέα, τα οποία λένε ότι πρέπει να τροποποιηθούν. Όπως λένε είτε αναζητούν να αντικαταστήσουν τις βάσεις από σκυρόδεμα με πιο ελαφριές κατασκευές είτε να τις θάψουν.

Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι οι υπάρχοντες τσιμεντένιοι τύμβοι του Διεθνούς Αεροδρομίου Μουάν θα αφαιρεθούν εξ ολοκλήρου και ο εντοπιστής θα «εγκατασταθεί εκ νέου με χρήση εύθραυστων κατασκευών».

Μετά τη συντριβή, ήρθε στην επιφάνεια ένα εγχειρίδιο λειτουργίας του Διεθνές Αεροδρομίου Muan, που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2024, το οποίο ανέφερε ότι το τσιμεντένιο ανάχωμα ήταν πολύ κοντά στο τέλος του διαδρόμου.

Το έγγραφο, που συντάχθηκε από την Korea Airports Corp, είχε προτείνει να επανεξεταστεί η θέση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης επέκτασης.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να ερευνούν τι προκάλεσε τη συντριβή του αεροσκάφους της Jeju Air, αλλά ο πιλότος είχε προειδοποιήσει για χτύπημα πουλιού στο αεροσκάφους, πριν ακυρώσει την πρώτη προσπάθεια προσγείωσης. Το αεροπλάνο συνετρίβη στη δεύτερη προσπάθεια αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης.

Πηγή: skai.gr

