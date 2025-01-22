Αρπαγή νεογέννητου από μαιευτήριο στην Καλαβρία

Αίσιο τέλος είχε υπόθεση απαγωγής νεογέννητου κοριτσιού στην Καλαβρία της Κάτω Ιταλίας. Όλα συνέβησαν σε μαιευτήριο της πόλης Κοζέντσα, όπου μια Ιταλίδα 53 ετών προσποιήθηκε την νοσοκόμα και ζήτησε από λεχώνα, η οποία είχε γεννήσει το κοριτσάκι πριν από μόλις μια ημέρα, να της το δώσει για λίγα λεπτά ώστε να του αλλάξει την πάνα και να το πάει στον παιδίατρο για επίσκεψη.

Η δήθεν νοσοκόμα, έχοντας το πρόσωπο καλυμμένο με μάσκα και με τα μαλλιά της, απομακρύνθηκε με το μωρό. Σε διπλανό διάδρομο του μαιευτηρίου την περίμενε ο Σενεγαλέζος σύντροφός της. Έβαλαν το νεογέννητο σε καροτσάκι, το οποίο είχαν φέρει από το σπίτι τους, και εξαφανίσθηκαν.

Έπειτα από λίγα λεπτά, όταν η μέχρι τότε ανυποψίαστη 27χρονη μητέρα κατάλαβε τι είχε συμβεί, σημάνθηκε συναγερμός, με μπλόκα της αστυνομίας και των καραμπινιέρων σε όλες τις οδικές αρτηρίες που οδηγούν στην Κοζέντσα.

Χάρη σε κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το ζευγάρι, το οποίο ζει σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το μαιευτήριο. Το συνέλαβαν και το νεογέννητο επεστράφη άμεσα στους γονείς του. «Σας ευχαριστούμε όλους, μέσα σε λίγες ώρες, με την ιστορία αυτή, πεθάναμε και αναστηθήκαμε», έγραψαν οι γονείς στο διαδίκτυο.

Οι δυο απαγωγείς είχαν αναρτήσει πριν από ένα εικοσιτετράωρο φωτογραφία στο διαδίκτυο, στην οποία φαίνονταν μόνον τα χέρια μωρού, με την οποία ανακοίνωναν ότι «είχαν αποκτήσει αγοράκι» και είχαν οργανώσει γιορτή, δίπλα στο σπίτι τους, καλώντας συγγενείς και φίλους. Επί εννέα μήνες, η 53χρονη Ιταλίδα προσποιούνταν μάλιστα ότι ήταν έγκυος, με διάφορα τεχνάσματα. Από τις έρευνες, τέλος, προέκυψε ότι, λίγο πριν από την ολιγόωρη απαγωγή, είχαν προσπαθήσει να «κλέψουν» ένα άλλο νεογέννητο από το ίδιο μαιευτήριο, αλλά η μητέρα του είχε αρνηθεί να το παραδώσει στην δήθεν νοσοκόμα, η οποία επέμενε ότι έπρεπε να το πλύνει και να το αλλάξει.

Πηγή: skai.gr

