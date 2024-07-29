Μακρόν σε πρόεδρο Ιράν: Μην υποστηρίζεις αποσταθεροποιητικούς παράγοντες Λιβάνου

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον νέο πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, στον οποίο δήλωσε "ότι πρέπει να γίνει το παν για να αποφευχθεί μια στρατιωτική κλιμάκωση" μετά την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου,

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από την Τεχεράνη Μακρόν "να καλέσει σε αυτοσυγκράτηση, εκτιμώντας ότι ένας νέος πόλεμος "θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή", ανακοίνωσε το Ελιζέ. "Κάλεσε επίσης τον Ιρανό πρόεδρο να βάλει τέλος στην ανησυχητική κλιμάκωση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος" και να συμμορφωθεί με τους διεθνείς οργανισμούς, και τάχθηκε υπέρ "μια διπλωματικής λύσης".

Ο Μακρόν "προειδοποίησε" επίσης τον πρόεδρο Πεζεσκιάν "να μην συνεχιστεί η υποστήριξη" της Τεχεράνης"στον επιθετικό πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία".

Ο Γάλλος πρόεδρος "συνεχάρη" τον ομόλογό του, έναν μεταρρυθμιστή που εξελέγη την 5η Ιουλίου, "για την ανάληψη των καθηκόντων του" μετά την εκλογική του νίκη αλλά τόνισε ότι "πραγματικές αλλαγές" είναι "απαραίτητες" στο Ιράν. Είπε στον συνομιλητή του ότι "η απελευθέρωση γρήγορα των τριών Γάλλων πολιτών που άδικα κρατούνται όμηροι στις ιρανικές φυλακές εδώ και δύο χρόνια είναι βασική απαίτηση και απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση" των σχέσεων μεταξύ Παρισιού και Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

