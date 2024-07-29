Στάρμερ για την επίθεση στο Σάουθπορτ: Ολόκληρη η χώρα βαθύτατα σοκαρισμένη

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «βαθύτατα σοκαρισμένο» από την επίθεση με μαχαίρι που στοίχισε τη ζωή σε δύο παιδιά σήμερα το πρωί, σε μια σχολή χορού της βορειοδυτικής Αγγλίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

«Τα σημερινά γεγονότα είναι πραγματικά φρικτά και ξέρω ότι ολόκληρη η χώρα είναι βαθύτατα σοκαρισμένη», είπε ο πρωθυπουργός μπροστά στις κάμερες βρετανικών τηλεοπτικών δικτύων.

Ο Στάρμερ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων της επίθεσης που σημειώθηκε στην πόλη Σάουθπορτ, κοντά στο Λίβερπουλ.

Πηγή: skai.gr

