Κάμαλα Χάρις: Πώς σχεδιάζει να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω TikTok

Από τότε που η Κάμαλα Χάρις ανακοινώθηκε ως αντικαταστάτρια του Τζο Μπάιντεν στην προεδρική κούρσα και ως η κύρια υποψήφια των Δημοκρατικών απέναντι στον ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τράμπ, το Tik Tok έχει πλημμυρίσει με απολαυστικά memes, που στοχεύουν να κερδίσουν τους GenZ ψηφοφόρους.

Μέχρι τώρα, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κυριαρχούσε στο TikTok, με τις δημοσιεύσεις υπέρ του Τραμπ να είναι διπλάσιες συγκριτικά με αυτές υπέρ του Μπάιντεν, σύμφωνα με μία ανάλυση των New York Times τον Μάιο. Όταν ο Τραμπ δημιούργησε επισήμως λογαριασμό στο TikTok τον Ιούνιο προσέλκυσε μέσα σε μία ημέρα 2,1 εκατ. ακολούθους, που ξεπερνούσε κατά πολύ τον αριθμό των ακολούθων του λογαριασμού Kamala/Biden HQ που προσέγγιζε το 1,2 εκατ.

Η δημοφιλία της Χάρις έχει αρχίσει και ανεβαίνει πολύ δυναμικά. Ειδικότερα, η εκστρατεία της στο TikTok, Kamala HQ έχει 2,5 εκατ. ακολούθους με την αντίστοιχη του Τραμπ να βρίσκεται στους 9,3 εκατ. ακολούθους. Η Annie Wu Henry, υπεύθυνη για την ψηφιακή και πολιτική στρατηγική των Δημοκρατικών και πρωτοπόρος στο μάρκετινγκ του TikTok επισημαίνει στο Politico ότι τα κλιπ της Χάρις έχουν γίνει viral γιατί «ο κόσμος μπορεί να ταυτιστεί μαζί της και να συνδεθεί μαζί της, έχει προσωπικότητα». Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την παρουσία του Μπάιντεν στο TikTok, το οποίο επικεντρωνόταν κυρίως σε περιεχόμενο κατά του Τραμπ και ήταν ένα συχνό θέμα ανέκδοτων από παρουσιαστές

Kamala is Brat(=παλιόπαιδο)

Η Κάμαλα Χάρις αναμόρφωσε τη διαδικτυακή παρουσία της καμπάνιας της, υιοθετώντας τις κυρίαρχες τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εμπνευσμένη από το εξώφυλλο του άλμπουμ Brat της ποπ σταρ Charli XCX.

Η πρώτη ανάρτηση στο Kamala HQ με τη Χάρις ως υποψήφια για την προεδρία περιείχε το δημοφιλές τραγούδι στο TikTok «360» από την Charli XCX, και αποτελείται από μια παρουσίαση εικόνων που συνδέουν την καμπάνια Harris με την «πράσινη» αισθητική της Charli XCX «Brat summer». Το επιτυχημένο καλοκαιρινό άλμπουμ της ποπ τραγουδίστριας Charli XCX είναι ένα θέμα που οι Gen Zers σε όλες τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πρέπει συχνά να εξηγήσουν στους μεγαλύτερους τους.

Η τραγουδίστρια Charli εξέφρασε τη στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις με μια ανάρτησή της στο Χ, λέγοντας «kamala IS brat»

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024

Η Κάμαλα «τρεντάρει»

Το ενδιαφέρον για τη Χάρις έχει αυξηθεί στο TikTok αυτή την εβδομάδα. Τα hashtags, συμπεριλαμβανομένων των #kamalaharris και #harris2024, έχουν αυξηθεί στο TikTok, με το #harris2024 να κατατάσσεται στο Νο. 4 στη λίστα με τα trending hashtags του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βίντεο που χρησιμοποιούν το hashtag #harris2024 έχουν συγκεντρώσει 51 εκατομμύρια προβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου 7 ημερών μεταξύ 18 Ιουλίου και 24 Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το hashtag #kamalaharris συγκέντρωσε 574 εκατομμύρια προβολές την ίδια περίοδο, ένα σημαντικό κομμάτι των 4 δισεκατομμυρίων συνολικών προβολών του hashtag. Το ενδιαφέρον και για τα δύο hashtag αυξάνεται καθημερινά και περίπου το μισό κοινό για κάθε hashtag είναι χρήστες ηλικίας 18-24 ετών.

