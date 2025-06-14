Μακρόν σε Πεζεσκιάν: «Επιστρέψτε γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε σήμερα από τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν να «επιστρέψει γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και κάλεσε να μην στοχοποιηθούν Γάλλοι υπήκοοι «στο Ιράν και την περιοχή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες». Απαντώντας ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε πως η Τεχεράνη δεν θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του.

«Το πρώτο μου μήνυμα ήταν να απαιτήσω την άμεση απελευθέρωση των συμπατριωτών μας Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί, οι οποίοι κρατούνται όμηροι από το ιρανικό καθεστώς υπό απαράδεκτες συνθήκες για περισσότερα από τρία χρόνια», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτηση στο X, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πεζεσκιάν.

«Μπροστά στον μεγάλο κίνδυνο αποσταθεροποίησης για ολόκληρη την περιοχή, ζήτησα να μην στοχοποιηθούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (...) υπήκοοί μας στο Ιράν και την περιοχή. Ζήτησα επίσης μέγιστη αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί η κλιμάκωση», τόνισε ο Μακρόν.

«Το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα είναι σοβαρό: πρέπει να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων», σημείωσε, αφού χθες είχε ζητήσει «επανέναρξη του διαλόγου».

«Κάλεσα, ως εκ τούτου, τον πρόεδρο Πεζεσκιάν να επιστρέψει γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να επιτευχθεί μια συμφωνία, ο μόνος δυνατός τρόπος για την εκτόνωση της κατάστασης», συμπλήρωσε ο Μακρόν.

«Το Ιράν δεν θα δεχτεί παράλογες απαιτήσεις υπό πίεση και δεν θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει τις επιθέσεις του», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στον Γάλλο ομόλογό του, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Ο νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, που είχε προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στο Μουσκάτ, δεν θα πραγματοποιηθεί, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι.

Πηγή: skai.gr

