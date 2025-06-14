Η συνέχιση των πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών είναι αδικαιολόγητη όσο συνεχίζονται οι «βάρβαρες» επιθέσεις του Ισραήλ κατά της χώρας, μετέδωσαν το Σάββατο τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι ο διάλογος με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι «χωρίς νόημα» μετά τη μεγαλύτερη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι στήριξε την επίθεση.

