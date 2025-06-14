Λογαριασμός
Διαδηλώσεις των "No Kings" εναντίον του Τραμπ στη Φλόριντα και άλλες πόλεις – Βίντεο, φωτογραφίες

Δεκάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών διαδήλωσαν ειρηνικά κατά των πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ

Ενώ η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα τιμήσει τον διπλό εορτασμό των 79ων γενεθλίων του Τραμπ και τα 250 χρόνια από την ίδρυση του στρατού των ΗΠΑ, περισσότερες από 1.500 διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί κατά του Τραμπ από το κίνημα "No Kings" σε όλες τις ΗΠΑ – φυλλάδια του κινήματος κατά της κυβέρνησης Τραμπ βρέθηκαν και στο αυτοκίνητο του δράστη που πυροβόλησε και σκότωσε την Δημοκρατική βουλευτή της Μινεσότα Μελίσα Χόρτμαν και τον σύζυγό της. 

Στη Φλόριντα, την «πατρίδα» του Αμερικανού προέδρου, χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών διαδήλωσαν ειρηνικά κατά των πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ, με αμερικανικές σημαίες και συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας, της ισότητας και των μεταναστών. 

Το κίνημα ωστόσο δεν θα διαμαρτυρηθεί στην Ουάσιγκτον καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε διαδηλωτής παρευρεθεί στη στρατιωτική του παρέλαση «θα αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλη δύναμη».

