Ενώ η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα τιμήσει τον διπλό εορτασμό των 79ων γενεθλίων του Τραμπ και τα 250 χρόνια από την ίδρυση του στρατού των ΗΠΑ, περισσότερες από 1.500 διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί κατά του Τραμπ από το κίνημα "No Kings" σε όλες τις ΗΠΑ – φυλλάδια του κινήματος κατά της κυβέρνησης Τραμπ βρέθηκαν και στο αυτοκίνητο του δράστη που πυροβόλησε και σκότωσε την Δημοκρατική βουλευτή της Μινεσότα Μελίσα Χόρτμαν και τον σύζυγό της.

Los Angeles is blowing Trump’s little birthday party out of the water!!!!! #NoKingsDay pic.twitter.com/QoJvgE8xgE June 14, 2025

HAPPENING NOW: Over 5,000 protesters are currently gathered at Liberty Plaza in Atlanta, Georgia for a “No Kings Day” rally against Donald Trump (Video: The Florida Times-Union) pic.twitter.com/OgznjFhtFx — Marco Foster (@MarcoFoster_) June 14, 2025

Στη Φλόριντα, την «πατρίδα» του Αμερικανού προέδρου, χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών διαδήλωσαν ειρηνικά κατά των πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ, με αμερικανικές σημαίες και συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας, της ισότητας και των μεταναστών.

No Kings rally in Palm Beach Gardens. There are thousands of people lining PGA Blvd. @WPBF25News pic.twitter.com/MVIniVnRKT — Ari Hait (@wpbf_ari) June 14, 2025

Το κίνημα ωστόσο δεν θα διαμαρτυρηθεί στην Ουάσιγκτον καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε διαδηλωτής παρευρεθεί στη στρατιωτική του παρέλαση «θα αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλη δύναμη».

'No Kings': Protesters rallied nationwide Saturday against US President Donald Trump, ahead of a rare military parade on his 79th birthday.

More: https://t.co/Px016FwqKP pic.twitter.com/OrwAMKMHXm — AFP News Agency (@AFP) June 14, 2025

