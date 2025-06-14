Γερμανός ΥΠΕΞ: Υπαρκτός ο κίνδυνος κλιμάκωσης στη Μ. Ανατολή

Από το Ριάντ, όπου πραγματοποιεί διπλωματικές επαφές με εκπροσώπους του Αραβικού Συνδέσμου, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, εξέφρασε τη σταθερή στήριξη της Γερμανίας προς το Ισραήλ και παράλληλα κάλεσε όλες τις πλευρές σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση στην περιοχή «εξαιρετικά ασταθή», υπογραμμίζοντας πως ο κίνδυνος ευρείας κλιμάκωσης παραμένει υπαρκτός. Έστειλε δε, μήνυμα τόσο προς το Ισραήλ όσο και προς τις άλλες εμπλεκόμενες πλευρές για ανάγκη αποκλιμάκωσης.

Σταθερή στήριξη στο Ισραήλ – Προειδοποιήσεις για το Ιράν

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε εκ νέου ότι η Γερμανία αναγνωρίζει «την ευθύνη της για την ασφάλεια και την κρατική υπόσταση του Ισραήλ», θεωρώντας τα ως κρατικές επιταγές που δεσμεύουν και τη γερμανική πολιτεία. Επιπλέον, προειδοποίησε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο –όπως είπε– «συνιστά απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για τη Σαουδική Αραβία και συνολικά για τη σταθερότητα στην περιοχή».

Αναφερόμενος στη δραματική κατάσταση στη Γάζα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών μίλησε για «καταστροφική ανθρωπιστική κρίση», επισημαίνοντας την κατεπείγουσα ανάγκη για μία «κοινή προοπτική συνύπαρξης» στη μεταπολεμική περίοδο.

Αντιδράσεις στη γερμανική πολιτική σκηνή

Ο εκπρόσωπος της Χριστιανικής Ένωσης για τα εξωτερικά στη Bundestag, Γιούργκεν Χαρντ, εμφανίστηκε κατανοητικός απέναντι στη στάση του Βενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας πως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μαζί με τη στήριξη της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και των Χούθι, αποτελούν για το Ισραήλ «υπαρξιακή απειλή». Ταυτόχρονα όμως, συμπλήρωσε πως ο απώτερος στόχος πρέπει να είναι η παύση των εχθροπραξιών και η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Διευρυνόμενη πίεση προς την κυβέρνηση Μερτς

Την ίδια στιγμή, στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Γερμανίας, κλιμακώνονται οι πιέσεις στην κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς από την Αριστερά και τους Πρασίνους. Τα δύο κόμματα ζητούν όχι μόνο πιο ενεργή παρέμβαση προς την ισραηλινή κυβέρνηση και τον Βενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και άμεσες ενέργειες τόσο από το Βερολίνο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για πραγματική πίεση με στόχο την εκτόνωση.

Όπως δήλωσε στη γερμανική ραδιοφωνία dlf η εκπρόσωπος των Πρασίνων για θέματα πολιτικής ασφαλείας, Σάρα Νάνι, η σημερινή κυβέρνηση της Γερμανίας ακολουθεί «παθητική στάση απέναντι στο Ισραήλ», γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η χώρα στην περιοχή.

Πηγή: Deutsche Welle

