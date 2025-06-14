Ο επικεφαλής εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Έφι Ντέφριν, ανακοίνωσε σε τηλεοπτική ενημέρωση ότι οι επιθέσεις της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζονται αδιάκοπα επί σχεδόν 40 ώρες, με πάνω από 150 στόχους να έχουν πληγεί σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

«Ακόμα και αυτή την ώρα, οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζουν να επιτίθενται και να πραγματοποιούν εκτεταμένες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν».

Όπως δήλωσε, η Τεχεράνη αποτέλεσε το βασικό επίκεντρο των πληγμάτων τις τελευταίες 24 ώρες. Μεταξύ άλλων, στόχος αποτέλεσε υπόγειο συγκρότημα στη δυτική πλευρά της χώρας, το οποίο, σύμφωνα με τον IDF, χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και εκτόξευση πυραύλων εδάφους-εδάφους και πυραύλων cruise.

Ο Ντέφριν σημείωσε ότι τη συγκεκριμένη εγκατάσταση είχαν επισκεφθεί ανώτατα στελέχη του ιρανικού στρατού, τα οποία «εξουδετερώθηκαν» επίσης. Πρόσθεσε ότι οι πύραυλοι που βρίσκονταν εκεί προορίζονταν για επιθέσεις κατά Ισραηλινών πολιτών ή και δυνάμεων δυτικών χωρών στη Μέση Ανατολή.



