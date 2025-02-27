Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός συντηρητικός Φρίντριχ Μερτς, που αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα καγκελαρίου της Γερμανίας, συμφώνησαν στη διάρκεια συνάντησής τους στο Παρίσι να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις γαλλογερμανικές σχέσεις, δήλωσε στο Reuters πηγή προσκείμενη στον Μερτς.

«Υπήρξε συμφωνία σε μεγάλο βαθμό, καθώς και πολλά σημεία εκκίνησης για κοινές πρωτοβουλίες», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι η ατμόσφαιρα ήταν φιλική στη διάρκεια της συνάντησής τους χθες, Τετάρτη, στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν, ο οποίος συναντήθηκε τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, είχε ενημερώσει νωρίτερα χθες ηγέτες της ΕΕ για το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Ο Μερτς, οι συντηρητικοί του οποίου ήρθαν πρώτοι στις βουλευτικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα, αναμένεται να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες του νυν καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, που ήρθαν τρίτοι στις εκλογές.

Ο Μερτς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ευρώπη πρέπει να ενωθεί καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ και πρέπει να αποκτήσει γρήγορα ανεξάρτητη αμυντική ικανότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

