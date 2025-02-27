Με μια... προσευχή ξεκίνησε χθες, στον Λευκό Οίκο η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επανεκλογή του στο ανώτατο αξίωμα των ΗΠΑ.

Σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ο Τραμπ να σκύβει το κεφάλι για να προσευχηθεί στην αρχή της συνεδρίασης. Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης ο Ίλον Μασκ.

Παίρνοντας το λόγο κατά την έναρξη ο υπουργός Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης Σκοτ Τέρνερ ζήτησε τη θεϊκή καθοδήγηση για τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκφράζοντας παράλληλα ευγνωμοσύνη στον Θεό για την επανεκλογή του Τραμπ και την ευκαιρία που δόθηκε στους παρόντες αξιωματούχους να υπηρετήσουν τη χώρα.

«Σ’ ευχαριστούμε, Θεέ, για τον Πρόεδρο Τραμπ... προσευχόμαστε να δώσεις στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο σοφία για να ηγηθούν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τέρνερ.

Ο Τέρνερ υπενθύμισε πως «η Βίβλος λέει ότι οι ευλογίες του Θεού είναι νέες κάθε πρωί». Επιπλέον, προσευχήθηκε για ηθική διαύγεια στην ηγεσία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ταπεινότητα και δικαιοσύνη.

«Ευλογημένο είναι το έθνος του οποίου Θεός είναι ο Κύριος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αστικής Ανάπτυξης, επαναλαμβάνοντας την πρόθεση της νέας κυβέρνησης να αποκαταστήσει την πίστη στη χώρα και να τιμήσει τον Θεό μέσα από τις αποφάσεις και τις συνομιλίες της ημέρας.

Στη συνέχεια ο Τραμπ συνεχάρη τον Τέρνερ για τον γλαφυρό τρόπο που εκφράστηκε και τον ευχαρίστησε, εκτιμώντας ότι θα κάνει τον Λευκό Οίκο περήφανο με το έργο του.

Ο Μασκ μιλώντας στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί για την συνεδρίαση αναφέρθηκε με πάθος στο έργο του ως επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE).

Ο Τραμπ από την πλευρά του αναφέρθηκε επίσης στην προοπτική ειρήνης στην Ουκρανία, τους δασμούς που σχεδιάζει να επιβάλει και τις μαζικές απολύσεις σε δημοσίους υπαλλήλους.

President Trump’s first cabinet meeting opens in prayer. Amen.



Generations of America’s leaders have leaned on the leading and providence of God. We need God to lead us now.



Thank you @SecretaryTurner pic.twitter.com/n1nFzwGiQY — Charlie Kirk (@charliekirk11) February 26, 2025

Πηγή: skai.gr

