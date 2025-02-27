Τα τρανς άτομα που υπηρετούν στον στρατό των ΗΠΑ θα αποπεμφθούν, εκτός κι αν τους δοθεί εξαίρεση, σύμφωνα με υπόμνημα του Πενταγώνου που κατατέθηκε χθες, Τετάρτη, σε δικαστήριο, βάσει του οποίου ουσιαστικά απαγορεύεται στους διεμφυλικούς να υπηρετούν στον αμερικανικό στρατό.

Η κίνηση αυτή της κυβέρνησης, που πάει ένα βήμα πιο κάτω τους περιορισμούς που είχε υιοθετήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην προεδρία, χαρακτηρίστηκε πρωτοφανής από τους υπέρμαχους των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Τον προηγούμενο μήνα ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που απαγόρευε στους διεμφυλικούς να κατατάσσονται στον αμερικανικό στρατό και περιείχε ιδιαίτερα επιθετική φρασεολογία, καθώς σε ένα σημείο έλεγε ότι ένας άνδρας που δηλώνει γυναίκα «δεν διαθέτει την ταπεινότητα και την ανιδιοτέλεια που απαιτείται από τα μέλη του στρατού».

Νωρίτερα τον Φεβρουάριο το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός δεν θα επιτρέπει πλέον στα τρανς άτομα να υπηρετούν στις τάξεις του και ότι θα πάψει να παρέχει διευκολύνσεις στα μέλη του που επιθυμούν να υποβληθούν σε φυλομετάβαση.

Το χθεσινό υπόμνημα επεκτείνει την απαγόρευση στα τρανς άτομα που ήδη υπηρετούν στον στρατό.

Σύμφωνα με αυτό, το Πεντάγωνο πρέπει μέσα σε διάστημα 30 ημερών να εντοπίσει τους τρανς στρατιωτικούς και στη συνέχεια, τις επόμενες 30 ημέρες, να αρχίσει να τους απολύει από τον στρατό.

«Είναι πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης να υιοθετεί υψηλά πρότυπα για την ετοιμότητα, το αξιόμαχο, τη συνοχή, την εντιμότητα, την ταπεινότητα, την ομοιομορφία και την ακεραιότητα των μελών του στρατού», τονίζει το υπόμνημα.

«Αυτή η πολιτική συνάδει με τους ιατρικούς, χειρουργικούς και ψυχικούς περιορισμούς των ατόμων με δυσφορία φύλου ή όσων έχουν διάγνωση ή ιστορικό ή παρουσιάζουν συμπτώματα που ταιριάζουν με τη δυσφορία φύλου», προσθέτει.

Τα τρανς άτομα που υπηρετούν στον αμερικανικό στρατό δεν είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την ταυτότητά τους και το Πεντάγωνο δεν γνωρίζει τον ακριβή τους αριθμό.

Όπως διευκρίνισε το Πεντάγωνο, από τη νέα πολιτική θα δίνονται εξαιρέσεις «κατά περίπτωση» και εφόσον υπάρχει «ατράνταχτο κυβερνητικό συμφέρον». Εξάλλου προκειμένου να λάβει εξαίρεση ένας στρατιωτικός θα πρέπει να πληροί σειρά κριτηρίων, μεταξύ των οποίων να «έχει επιδείξει σταθερότητα επί 36 συναπτούς μήνες» στον κοινωνικό και επαγγελματικό τομέα.

Στη διάρκεια της πρώτης του θητείας ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι θα απαγορεύσει στα τρανς άτομα να υπηρετούν στον στρατό, αν και δεν εφάρμοσε πλήρως την απειλή του, παγώνοντας απλώς τις προσλήψεις των διεμφυλικών αλλά επιτρέποντας σε όσους ήδη υπηρετούσαν στον στρατό να παραμείνουν.

«Το εύρος και η αυστηρότητα αυτής της απαγόρευσης είναι πρωτοφανή. Πρόκειται για πλήρη εκκαθάριση όλων των τρανς ατόμων από τον στρατό», κατήγγειλε η Σάνον Μίντερ του National Center for Lesbian Rights (NCLR).

Ο αμερικανικός στρατός διαθέτει 1,3 εκατομμύριο εν ενεργεία προσωπικό, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Άμυνας. Αν και οι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των τρανς λένε ότι έως και 15.000 διεμφυλικοί υπηρετούν σε αυτόν, αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο αριθμός τους είναι λίγες χιλιάδες.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Gallup, που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα, το 58% των Αμερικανών τάσσονται υπέρ του να επιτρέπεται στα δηλωμένα τρανς άτομα να υπηρετούν στον στρατό, αν και το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί από το 2019, όταν ήταν 71%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

