Γερμανία: Δείπνο στον Μερτς θα παραθέσει απόψε ο Μακρόν

Ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και πιθανότατα επόμενος Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα συναντήσει απόψε τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, μετέδωσαν οι εφημερίδες Süddeutsche Zeitung και Bild και το περιοδικό Politico.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Εμανουέλ Μακρόν θα παραθέσει δείπνο στον Φρίντριχ Μερτς, με τη μελλοντική γερμανογαλλική σχέση και την στάση της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ στο επίκεντρο.

Νωρίτερα σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος ενημέρωσε σε τηλεδιάσκεψη τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον και τις συνομιλίες του με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στις 6 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΕ, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

