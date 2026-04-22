Μακρόν: Η παραμονή των Ισραηλινών Δυνάμεων στον Λίβανο θέτει υπό αμφισβήτηση την εκεχειρία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κοινοποίησε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας την υποστήριξή του στον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, και τον λαό του Λιβάνου, καλώντας παράλληλα το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

«Η Γαλλία υποστηρίζει τον Λίβανο στις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση και να καλύψει τις ανάγκες του εκτοπισμένου πληθυσμού», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κοινοποιήθηκε τόσο στα γαλλικά όσο και στα αραβικά, μετά την επίσκεψη του Σαλάμ στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι.

«Η διαρκής σταθερότητα του Λιβάνου και της περιοχής θα επιτευχθεί μόνο μέσω μιας πολιτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και των δύο χωρών, θα σέβεται την ενότητα του λιβανικού εδάφους και θα θέτει τα θεμέλια για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ τους», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Είπε ότι αυτό θα απαιτούσε από τη Χεζμπολάχ «να σταματήσει να στοχοποιεί το Ισραήλ και να σταματήσει να ισχυρίζεται ότι υποκαθιστά το κράτος στην άσκηση των εξουσιών του».

«Απαιτεί επίσης την αποχώρηση του Ισραήλ από το λιβανέζικο έδαφος, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από τους Λιβανέζους, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, και την ανοικοδόμηση της χώρας με τρόπο που να επιτρέπει την επιστροφή του εκτοπισμένου πληθυσμού», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει προσωρινή 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ωστόσο οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν παραμείνει στο νότιο Λίβανο, όπου η δημιουργία μιας «Κίτρινης Γραμμής» παρόμοιας με τις στρατιωτικές ζώνες που παρατηρούνται στη Γάζα θέτει υπό αμφισβήτηση την εκεχειρία.

Vous nous savez à vos côtés, cher Premier ministre @nawafsalam.



La France soutient le Liban dans ses efforts pour répondre à la crise humanitaire et aux besoins des populations déplacées.



Nous avons déjà acheminé 60 tonnes de fret humanitaire.… pic.twitter.com/wZct5e0LFl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2026

Πηγή: skai.gr

