Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να «ασκούν τη μέγιστη πίεση» για να «υποβαθμίσουν συστηματικά» την ικανότητα του Ιράν να παράγει, να μετακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια, ξεκαθαρίζοντας ότι το Αμερικανικό Ναυτικό θα συνεχίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

«Ο περιορισμός του θαλάσσιου εμπορίου του Ιράν στοχεύει άμεσα τις κύριες πηγές εσόδων του καθεστώτος», τόνισε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οποιοδήποτε άτομο ή σκάφος διευκολύνει αυτές τις ροές —μέσω μυστικού εμπορίου και χρηματοδότησης— διατρέχει τον κίνδυνο έκθεσης σε κυρώσεις των ΗΠΑ», πρόσθεσε για να καταλήξει:

«Συνεχίζουμε να παγώνουμε τα κεφάλαια που έχουν κλαπεί από τη διεφθαρμένη ηγεσία εκ μέρους του λαού του Ιράν».

As @POTUS has made clear, the United States Navy will continue the blockade of Iranian ports. In a matter of days, Kharg Island storage will be full and the fragile Iranian oil wells will be shut in. Constraining Iran’s maritime trade directly targets the regime’s primary… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 21, 2026

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

