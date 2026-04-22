ΚΑΙΡΟΣ
Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και τη «μέγιστη» οικονομική πίεση στο Ιράν

Θα συνεχίσουν να «ασκούν τη μέγιστη πίεση» για να «υποβαθμίσουν συστηματικά» την ικανότητα του Ιράν να παράγει, να μετακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια, είπε

Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να «ασκούν τη μέγιστη πίεση» για να «υποβαθμίσουν συστηματικά» την ικανότητα του Ιράν να παράγει, να μετακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια, ξεκαθαρίζοντας ότι το Αμερικανικό Ναυτικό θα συνεχίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

«Ο περιορισμός του θαλάσσιου εμπορίου του Ιράν στοχεύει άμεσα τις κύριες πηγές εσόδων του καθεστώτος», τόνισε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οποιοδήποτε άτομο ή σκάφος διευκολύνει αυτές τις ροές —μέσω μυστικού εμπορίου και χρηματοδότησης— διατρέχει τον κίνδυνο έκθεσης σε κυρώσεις των ΗΠΑ», πρόσθεσε για να καταλήξει:

«Συνεχίζουμε να παγώνουμε τα κεφάλαια που έχουν κλαπεί από τη διεφθαρμένη ηγεσία εκ μέρους του λαού του Ιράν».

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σκοτ Μπέσεντ ΗΠΑ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
