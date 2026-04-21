Μπαράζ νέων απειλών προς το Ιράν εξαπολύει τις τελευταίες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ωστόσο η Τεχεράνη παραμένει αδιάλλακτη για συμμετοχή σε διάσκεψη του Ισλαμαμπάντ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεμήνυσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν λήγει «το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσιγκτον», προειδοποιώντας ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να την παρατείνει, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τότε.

Σε νέα ανάρτησή του ο Τραμπ, αναφερόμενος στην επιχείρηση Midnight Hammer, κάνει λόγο για «εξάλειψη της πυρηνικής σκόνης στο Ιράν».

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και οι Στίβεν Γουίτκοφ - Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να αναχωρήσουν την Τρίτη για το Πακιστάν, ενόψει ενός ενδεχόμενου δεύτερου γύρου συνομιλιών. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε αργά τη Δευτέρα, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Τεχεράνη θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε επιμείνει νωρίτερα ότι «προς το παρόν» δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ζήτησε την απελευθέρωση του ιρανικού φορτηγού πλοίου που κατασχέθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ την Κυριακή, καθώς και «των ναυτικών, του πληρώματος και των οικογενειών τους». Το Ιράν έχει δεσμευτεί να προβεί σε αντίποινα για την κατάσχεση.



Στο μεταξύ, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

