Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ιράν καλεί τον ΟΗΕ να καταδικάσει την κατάσχεση του πλοίου Touska από τις ΗΠΑ

«Σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, σαφή παραβίαση της εκεχειρίας και μια πράξη επιθετικότητας που έχει χαρακτηριστικά πειρατείας», αναφέρει

Ιραβανί

Η ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ απέστειλε επιστολή στον παγκόσμιο οργανισμό ζητώντας από το Συμβούλιο Ασφαλείας να εκδώσει μια «σθεναρή και κατηγορηματική» καταδίκη της αμερικανικής επίθεσης και κατάσχεσης ενός φορτηγού πλοίου με ιρανική σημαία κοντά στις ακτές του Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν την Κυριακή.

«Αυτό συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, σαφή παραβίαση της εκεχειρίας και μια πράξη επιθετικότητας που έχει τα χαρακτηριστικά της πειρατείας», ανέφερε η αποστολή στο X.

«Τέτοια απερίσκεπτη συμπεριφορά θέτει άμεσα σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοΐα και υπονομεύει την ασφάλεια και την προστασία στη θάλασσα».

Ταυτόχρονα, σε δηλώσεις του, ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι, δήλωσε την Τρίτη ότι η ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν όταν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό, όπως είναι έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο αν χρειαστεί. 

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΗΕ πλοίο ΗΠΑ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark