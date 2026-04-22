Η ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ απέστειλε επιστολή στον παγκόσμιο οργανισμό ζητώντας από το Συμβούλιο Ασφαλείας να εκδώσει μια «σθεναρή και κατηγορηματική» καταδίκη της αμερικανικής επίθεσης και κατάσχεσης ενός φορτηγού πλοίου με ιρανική σημαία κοντά στις ακτές του Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν την Κυριακή.

«Αυτό συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, σαφή παραβίαση της εκεχειρίας και μια πράξη επιθετικότητας που έχει τα χαρακτηριστικά της πειρατείας», ανέφερε η αποστολή στο X.

«Τέτοια απερίσκεπτη συμπεριφορά θέτει άμεσα σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοΐα και υπονομεύει την ασφάλεια και την προστασία στη θάλασσα».

On 19 April, near Iran’s coast in the Sea of Oman, U.S. military forces attacked and seized Iran’s commercial vessel Touska, taking its crew hostage. This constitutes a grave breach of international law, a clear violation of the ceasefire, and an act of aggression marked by the… pic.twitter.com/2PeUwQGop5 — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) April 21, 2026

Ταυτόχρονα, σε δηλώσεις του, ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι, δήλωσε την Τρίτη ότι η ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν όταν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό, όπως είναι έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο αν χρειαστεί.

Πηγή: skai.gr

