Ο περιφερειάρχης Μόσχας λέει πως καταρρίφθηκε drone κοντά στην πρωτεύουσα

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στα περίχωρα της Μόσχας, ανακοίνωσε απόψε ο περιφερειάρχης Αντρέι Βορομπιόφ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram γράφει ότι συντρίμμια του drone έπεσαν γύρω στις 9 το βράδυ σε κατοικία, στην πόλη Μπαλασίχα (στα ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας), χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει επικαλούμενο το TASS ότι οι ρωσικές αρχές υποχρεώθηκαν να εκτρέψουν ορισμένες πτήσεις στον εναέριο χώρο της περιφέρειας της Μόσχας, έως ότου σημάνει λήξη συναγερμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

