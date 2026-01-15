Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αστειεύτηκε την Πέμπτη για μια «εντελώς ακίνδυνη» πάθηση στο μάτι του, κατά τη διάρκεια της πρωτοχρονιάτικης ομιλίας του προς τις ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας.

«Παρακαλώ συγχωρήστε την αντιαισθητική όψη του ματιού μου», είπε ο Μακρόν στην αρχή της ομιλίας του. «Πρόκειται, φυσικά, για κάτι απολύτως ακίνδυνο».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Μακρόν εμφανίστηκε με πρησμένο και κοκκινισμένο μάτι κατά την ομιλία του στη στρατιωτική βάση της Ιστρ, στη νότια Γαλλία. Νωρίτερα, είχε φορέσει γυαλιά ηλίου κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στρατευμάτων σε εξωτερικό χώρο.

«Απλώς δείτε το ως μια ακούσια αναφορά στο “Eye of the Tiger”... Για όσους πιάσουν την αναφορά, είναι ένδειξη αποφασιστικότητας», αστειεύτηκε, προφανώς παραπέμποντας στον τίτλο του γνωστού τραγουδιού των Survivor, που αποτέλεσε το μουσικό θέμα της ταινίας *Rocky III* του 1982 με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Στην ομιλία του, ο Μακρόν αναφέρθηκε στις βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις το 2026, από την επιτάχυνση του επανεξοπλισμού της Γαλλίας και τη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία, έως και την απόφαση αποστολής στρατευμάτων στη Γροιλανδία, ως ένδειξη στήριξης προς τη Δανία.



Πηγή: skai.gr

