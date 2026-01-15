Λογαριασμός
Ολλανδία: Ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά στην Ουτρέχτη - Αναφορές για τραυματίες (βίντεο)

Όπως μετέδωσε το τοπικό πρακτορείο ANP, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής έκανε λόγο για «γιγαντιαία έκρηξη»

Ουτρέχτη έκρηξη

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν την Πέμπτη στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως μετέδωσε το τοπικό πρακτορείο ANP, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής έκανε λόγο για «γιγαντιαία έκρηξη».

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο UMC Utrecht θέτει σε λειτουργία μονάδα εκτάκτων αναγκών κατόπιν αιτήματος της περιφερειακής αρχής ασφάλειας, κάτι που συνήθως γίνεται όταν υπάρχει πιθανότητα μεγάλου αριθμού θυμάτων.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει αν αυτό ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
 

