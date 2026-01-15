Αμερικανοί, Δανοί και Γροιλανδοί αξιωματούχοι είχαν απευθείας συνομιλίες στον απόηχο των απειλών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας. Την ίδια ώρα, η Δανία και αρκετοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι στέλνουν στρατεύματα στη Γροιλανδία, εκπέμποντας σαφές μήνυμα ενίσχυσης της ασφάλειας του τεράστιου αρκτικού νησιού.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν δήλωσε, μετά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον με την ομόλογό του από τη Γροιλανδία, τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ότι παραμένει μεταξύ των πλευρών μια «θεμελιώδης διαφωνία».

Παραδέχθηκε ότι «δεν καταφέραμε να αλλάξουμε την αμερικανική θέση», σημειώνοντας ωστόσο πως δεν το ανέμενε. Παρ’ όλα αυτά, όπως τόνισε, οι εξελίξεις της Τετάρτης ανέδειξαν πιθανούς δρόμους για τη συνέχεια των επαφών.

Αναζητώντας συμβιβασμό

Η Δανία, η Γροιλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου, με στόχο «να διερευνήσουμε αν μπορεί να βρεθεί ένας κοινός δρόμος προς τα εμπρός», όπως δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν. Όπως πρόσθεσε, η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί «μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Δανοί και Γροιλανδοί αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν ποιοι θα συμμετέχουν στην ομάδα ούτε έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο Ράσμουσεν ανέφερε ότι η ομάδα θα επικεντρωθεί στο πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των ΗΠΑ για την ασφάλεια, με σεβασμό στις «κόκκινες γραμμές» της Δανίας. Σημειώνεται ότι οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.

«Το αν αυτό είναι εφικτό, δεν το γνωρίζω», παραδέχθηκε, εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα ότι η διαδικασία θα μπορούσε να «ρίξει την ένταση».

Δεν θέλησε να επεκταθεί στο πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένας πιθανός συμβιβασμός, ενώ οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές. Όπως σημείωσε την Πέμπτη ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν, η συγκρότηση της ομάδας είναι καλύτερη από το να μην υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας, καθώς «αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Τουλάχιστον, θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να συνομιλούν μεταξύ τους και όχι να μιλούν η μία για την άλλη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Έχει επιχειρήσει να δικαιολογήσει τις δηλώσεις του, υποστηρίζοντας κατ’ επανάληψη ότι η Κίνα και η Ρωσία έχουν τα δικά τους σχέδια για τη Γροιλανδία, η οποία διαθέτει τεράστια, ανεκμετάλλευτα αποθέματα κρίσιμων ορυκτών.

Αποστολή στρατιωτικού μηνύματος

Την ώρα που οι συνομιλίες βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, το υπουργείο Άμυνας της Δανία ανακοίνωσε την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στη Γροιλανδία, σε συντονισμό με νατοϊκούς συμμάχους. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Νορβηγία και η Σουηδία ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν πολύ μικρό αριθμό στρατιωτών, σε μια κίνηση συμβολική αλλά σαφή, που σηματοδοτεί την αλληλεγγύη τους προς την Κοπεγχάγη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι ένας Βρετανός αξιωματικός συμμετέχει σε αναγνωριστική ομάδα στο πλαίσιο άσκησης αντοχής σε αρκτικές συνθήκες. Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο απέστειλε 13 στρατιώτες, δήλωσε ότι στόχος είναι να διερευνηθούν οι «δυνατότητες που υπάρχουν για τη διασφάλιση της ασφάλειας υπό το πρίσμα των ρωσικών και κινεζικών απειλών στην Αρκτική». Όπως ανέφερε, η αποστολή πραγματοποιήθηκε με κοινή πτήση από τη Δανία, ως «ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας».

Ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν δήλωσε ότι οι δανικές ένοπλες δυνάμεις, μαζί με ορισμένους συμμάχους της Αρκτικής και της Ευρώπης, θα εξετάσουν τις επόμενες εβδομάδες πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη η αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας και των ασκήσεων στην Αρκτική

Την Πέμπτη, δήλωσε ότι η πρόθεση ήταν «να εδραιωθεί μια πιο μόνιμη στρατιωτική παρουσία με μεγαλύτερη συμβολή της Δανίας» και να προσκληθούν οι σύμμαχοι να συμμετάσχουν σε ασκήσεις και εκπαιδεύσεις εκ περιτροπής, σύμφωνα με τον δανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.

Αν και η παρουσία των ευρωπαϊκών στρατευμάτων είναι προς το παρόν σε μεγάλο βαθμό συμβολική, η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία.

Όπως σημειώνει η αναλύτρια του European Policy Center στις Βρυξέλλες, Μαρία Μαρτισιούτε, η ανάπτυξη δυνάμεων «εξυπηρετεί τόσο την αποστολή ενός πολιτικού όσο και στρατιωτικού μηνύματος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να ενισχυθεί».

«Και αυτό», προσθέτει, «θα πρέπει πρωτίστως να γίνει μέσα από μια συλλογική, συμμαχική προσπάθεια και όχι με το να έρθουν οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο. Με αυτή την έννοια, η κίνηση περιπλέκει την κατάσταση για την Ουάσινγκτον».

Διάλογος με το ΝΑΤΟ

Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες διεξάγονται υπό την ηγεσία της Δανίας και δεν συντονίζονται επίσημα μέσω του ΝΑΤΟ, στο οποίο κυρίαρχο ρόλο έχουν οι ΗΠΑ. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι επιδιώκουν να διατηρήσουν ενεργό τον ρόλο της Συμμαχίας, με τη Γερμανία να τονίζει ότι «στόχος είναι να σχηματίσουμε μια τεκμηριωμένη εικόνα επί του πεδίου, ενόψει περαιτέρω συζητήσεων και σχεδιασμού στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν έχει δηλώσει ότι, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας, σκοπεύει να συναντηθεί τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στην Αρκτική και την ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει ήδη τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας στην περιοχή.

«Ανυπομονώ πραγματικά για κάποια ανακοίνωση στρατιωτικής δραστηριότητας ή ανάπτυξης δυνάμεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», δήλωσε η αναλύτρια του European Policy Center, Maria Martisiute. «Διαφορετικά, υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος το ΝΑΤΟ να παραλύσει – και αυτό δεν θα ήταν καλό».



