Νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών πραγματοποιούν την Κυριακή Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν θα πραγματοποιήσουν έναν νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσινγκτον αύριο Κυριακή σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεών τους, ανέφερε σήμερα η εκπρόσωπος του αρμενικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες αυξάνεται εκ νέου με αφορμή τη διαφιλονικούμενη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, όπου το 2020 αναπτύχθηκαν ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου--τον δεύτερο ανάμεσα στις δύο χώρες με αφορμή τον θύλακα από το 1991 που κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση.

Η ορεινή περιοχή αυτή είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν, αλλά κατοικείται κυρίως από Αρμένιους.

«Από τις 30 Απριλίου ο υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας, Αραράτ Μιρζογιάν, θα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για επίσκεψη εργασίας. Είναι προγραμματισμένος ένας νέος γύρος συνομιλιών για τη συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν», έγραψε στην επίσημη σελίδα της στο Facebook η εκπρόσωπος Άνι Μπανταλιάν.

