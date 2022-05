Τουλάχιστον τέσσερα θύματα της επίθεσης στο δημοτικό σχολείο του Τέξας, όπου έχασαν τη ζωή τους 19 παιδιά και 2 εκπαιδευτικοί, έχουν ταυτοποιηθεί, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα.

Ως πρώτο θύμα του μακελειού έχει αναγνωριστεί η δασκάλα της Δ' τάξης, Εύα Μιρέλες.

Το δεύτερο θύμα είναι ένα αγοράκι 8 ετών, ο Ουζιγιά Γκαρσία, που όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του έπεσε νεκρός από τα πυρά του 18χρονου δράστη.

Επίσης, σκοτώθηκε κι ο 10χρονος μαθητής της Δ' τάξης, Χαβιέρ Λόπεζ, η μητέρα του οποίου λίγες ώρες πριν είχε παρευρεθεί στην τελετή απονομής των βραβείου.

Μια ακόμα δασκάλα, η Ίρμα Γκαρσία, είναι δασκάλα της τέταρτης τάξης Irma Garcia, πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά την επίθεση, δήλωσε ο ανιψιός της.

Οι Nevaeh Bravo και Uziyah Garcia, δύο μαθητές του δημοτικού σχολείου, έχουν αναφερθεί και οι δύο νεκροί από τις οικογένειές τους.

Ο πατέρας της 10χρονης Amerie Jo Garza, επιβεβαίωσε τον θάνατό της με ανάρτησή του στο twitter.

«Σας ευχαριστώ όλους για τις προσευχές και τη βοήθεια στην προσπάθεια να βρω το μωρό μου. Βρέθηκε. Η μικρή μου αγάπη τώρα πετάει ψηλά με τα άλλα αγγελούδια. Παρακαλώ μην θεωρείτε δεδομένο ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αγκάλιασε την οικογένειά σου. Πες τους ότι τους αγαπάς. Σε αγαπώ Amerie jo», έγραψε.

Angel Garza confirms death:

“Thank you everyone for the prayers & help trying to find my baby. She’s been found. My little love is now flying high with the angels above. Please don’t take a second for granted. Hug your family. Tell them you love them. I love you Amerie jo” 🙏🏽 pic.twitter.com/O9Vu0ThPyF