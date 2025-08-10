Οκτώ άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στον Ισημερινό, όταν μια ομάδα ενόπλων ανδρών άνοιξε πυρ μπροστά από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην αγροτική πόλη Σάντα Λουσία της επαρχίας Γκουάγιας.

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με δύο φορτηγάκια και άνοιξαν πυρ εναντίον μιας παρέας που έπινε αλκοόλ στον δρόμο, μπροστά από την είσοδο του κλαμπ γύρω στη 1.15 το πρωί (τοπική ώρα/ 9.15 ώρα Ελλάδας).

Οι αστυνομικοί βρήκαν «αρκετούς τραυματίες και επτά πτώματα φθάνοντας στο σημείο, δήλωσε ο ταξίαρχος της αστυνομίας Χαβιέρ Τσάνγκο. Αλλος ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του σε τοπικό νοσοκομείο.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο Χόρχε Ουρκίθο, αδελφός του δημάρχου της πόλης των 38.000 κατοίκων και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου.

Η αστυνομία βρήκε στο σημείο περίπου 80 κάλυκες των εννέα χιλιοστών και αυτόματα όπλα.

Μετά την επίθεση, οι ένοπλοι επέστρεψαν στα οχήματά τους και διέφυγαν από «άγνωστη διαδρομή», πρόσθεσε ο ταξίαρχος.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη διαπιστώσει την αιτία του μακελειού.

Η Γκουάγιας είναι μία από τις τέσσερις επαρχίες στις οποίες ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα παρέτεινε πρόσφατα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για δύο μήνες με στόχο την καταπολέμηση της βίας των συμμοριών.

