Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι δολοφονήθηκαν από ενόπλους ενώ έπαιζαν μπιλιάρδο σε μπαρ στη λουτρόπολη Χενεράλ Βιγιαμίλ Πλάγιας, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ισημερινού.

«Ένοπλοι εισέβαλαν στο κατάστημα κι άνοιξαν πυρ εναντίον των παρισταμένων», εξήγησαν οι εισαγγελικές αρχές μέσω X.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, οι δράστες χρησιμοποίησαν αυτόματα τουφέκια εφόδου.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, τα θύματα δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο, στο οποίο διασκέδαζαν παίζοντας μπιλιάρδο.

EN PLAYAS | Al menos 10 ciudadanos fueron asesinados por sicarios, el ataque se produjo en un billar, minutos antes las víctimas subieron un videos en sus redes sociales. pic.twitter.com/73qnjFblXM — Ecuador Comunicación 🛜 Siempre Más Noticias (@ecuadorprensaec) July 19, 2025

Εικόνες που διαδόθηκαν αμέσως μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης εικόνιζαν αιμόφυρτα άψυχα σώματα πεσμένα στο δάπεδο, ανάμεσα στα τραπέζια μπιλιάρδου του καταστήματος.Στην επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη δυο άνθρωποι, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, που προειδοποίησε πως ο απολογισμός μπορεί να είναι ακόμη πιο βαρύς.

«Δυστυχώς, όταν έφθασε η αστυνομία, πολλοί άνθρωποι που χτυπήθηκαν κατά το συμβάν είχαν ήδη απομακρυνθεί από κατοίκους, ή μέλη των οικογενειών τους», εξήγησε ο αξιωματικός. «Μπορεί να έχουμε πιο πολλά θύματα».

📍🇪🇨 #Ecuador Al menos a nueve personas le quitaron la vida a tiros mientras jugaban billar en un bar del municipio costero de General Villamil Playas, en la provincia de #Guayas, según informó la Fiscalía. #Radio580 pic.twitter.com/2wfNHXjnb7 — Radio 580 Nicaragua (@radio580nic) July 20, 2025

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δυο πτώματα κατά τη διάρκεια αγρυπνίας συγγενών των θυμάτων και πολλά σημάδια από σφαίρες στα μπιλιάρδα.

Η νομάρχης Μαρσέλα Αγκινιάγα τόνισε πως στα θύματα συγκαταλέγεται προπονητής τοπικής σχολής ποδοσφαίρου.

Hago una pausa para informar algo que duele profundamente: uno de nuestros profesores de las escuelas de fútbol fue asesinado en medio de una masacre, en Playas. ⁰La violencia no da tregua. Quiere arrodillarnos, silenciarnos, acostumbrarnos al horror. ⁰Pero no vamos a callar.… https://t.co/ax2AVO8daK — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) July 19, 2025

Η κυρία Αγκινιάγα τόνισε μέσω X πως «η βία έχει σκοπό να μας γονατίσει, να μας φιμώσει, να μας κάνει να συνηθίσουμε τη φρίκη. Αλλά δεν θα σωπάσουμε. Ούτε θα παραδοθούμε».

Περίπου 90 χιλιόμετρα από τη Γουαγιακίλ, μεγάλο λιμάνι του Ισημερινού, η Χενεράλ Βιγιαμίλ Πλάγιας είναι ιδιαίτερα τουριστική πόλη, την οποία επισκέπτονται συχνά αρκετοί ντόπιοι.

Μόνο τους πρώτους πέντε μήνες της τρέχουσας χρονιάς, καταγράφτηκαν 4.051 ανθρωποκτονίες· πρόκειται για την πιο αιματηρή έναρξη χρονιάς στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, που χαρακτηριζόταν άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη νότια Αμερική.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών έχει απογειωθεί, πέρασε από τις 6 ανά 100.000 κατοίκους το 2018 στις 38/100.000 το 2024, αφού κατέγραψε τραγικό ρεκόρ το 2023.

Παρά τη σύλληψη τον Ιούνιο διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, του Αδόλφο Μασίας, ή «Φίτο» (υποκοριστικό του Αδόλφος στα ισπανικά), έπειτα από την απόδρασή του από φυλακή υψίστης ασφαλείας το 2024, η βία των συμμοριών συνεχίζεται χωρίς σταματημό.

Ο βαρόνος δέχτηκε να εκδοθεί στις ΗΠΑ, κάτι που έγινε χθες.

Την περασμένη εβδομάδα, στη δυτική επαρχία Μαναβί, προπύργιο του Φίτο και της συμμορίας του Λος Τσονέρος, τουλάχιστον 20 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε διάφορες πόλεις, ιδίως στη Μάντα, όπου τέθηκε εκ νέου υπό κράτηση από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Προχθές Σάββατο ο υπουργός Εσωτερικών Τζον Ρέιμπεργκ ανακοίνωσε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στη Μάντα, μεγάλο αλιευτικό λιμάνι του Ισημερινού: αναπτύχθηκαν εκεί 2.500 αστυνομικοί.

Ο Ισημερινός έχει μετατραπεί σε θέατρο ανελέητου πολέμου ανάμεσα σε συμμορίες που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, εκμεταλλευόμενες τα στρατηγικής σημασίας λιμάνια του, τη δολαριοποιημένη οικονομία του και την ενδημική διαφθορά. Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, πάνω από 73% της κοκαΐνης που διακινείται παγκοσμίως περνάει πλέον από τον Ισημερινό, που βρίσκεται ανάμεσα στις δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή της λευκής σκόνης παγκοσμίως, την Κολομβία και στο Περού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

