Μια 56χρονη Ιρανή είναι αντιμέτωπη με την εκτέλεση καθώς φέρεται να σκότωσε 11 ηλικιωμένους συζύγους σε διάστημα 22 ετών, προκειμένου να κληρονομήσει τον πλούτο τους.

Η Κούλθουμ Ακμπάρι παραδέχτηκε τους φόνους, οι οποίοι δεν είχαν γίνει αντιληπτοί για περισσότερο από μία 20ετία.

Kolsum Akbari, 56 ans, est accusée d’avoir tué au moins 11 de ses maris sur une période de 20 ans. Elle a avoué les meurtres mais les enquêteurs pensent qu’il y a plus de victimes. https://t.co/i59f4273oB — Paris Match (@ParisMatch) August 10, 2025

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι χρησιμοποίησε φάρμακα για τον διαβήτη, ηρεμιστικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αιθανόλη (βιομηχανικό αλκοόλ) για να δηλητηριάσει θανάσιμα τους συζύγους της.

Στη συνέχεια, μεταβίβαζε την κληρονομημένη περιουσία και τις προίκες στο όνομα της κόρης της.

Woman arrested for k!lling 11 husbands! In Iran, 56-year-old Kulsoom Akbari is accu_sed of k!lling 11 of her husbands over the past 22 years. The woman would marry older men, then k!ll them by giving them diabetes medication and poisoned alcohol, in order to get their property. pic.twitter.com/j9DoenskAO — Kuwait Urdu News (@KuwaitUrduNews) August 9, 2025

Πώς αποκαλύφθηκαν τα εγκλήματα

Σύμφωνα με το Gulf News, οι δολοφονίες ξεκίνησαν το 2000 και συνεχίστηκαν μέχρι το 2023, όταν ο ύποπτος θάνατος του τελευταίου θύματός της - του 82χρονου Gholamreza Babaei - οδήγησε στη σύλληψή της.

Ο γιος του ηλικιωμένου άνδρας φέρεται να υποψιάστηκε την υπόθεση αφού ένας οικογενειακός φίλος αποκάλυψε ότι ο δικός του πατέρας ήταν προηγουμένως παντρεμένος με μια γυναίκα ονόματι Κουλθούμ, η οποία είχε προσπαθήσει να τον δηλητηριάσει.

Οι δολοφονίες έλαβαν χώρα σε πολλές πόλεις της βόρειας επαρχίας Μαζανταράν και, κατά την ανάκριση, η Ακμπάρι είπε στους αστυνομικούς: «Δεν ξέρω πόσους σκότωσα. Ίσως ήταν 13 ή 15 άτομα. Δεν θυμάμαι ακριβώς».

Η 56χρονη, που χαρακτηρίστηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ως η «Μαύρη Χήρα», τελικά ομολόγησε ότι δολοφόνησε 11 συζύγους - όλοι άνω των 60 ετών - και προσπάθησε να σκοτώσει ακόμη έναν, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η υπεράσπισή της υποστήριξε ότι θα έπρεπε να υποβληθεί σε αξιολόγηση ψυχικής υγείας αλλά οι ενάγοντες απέρριψαν το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι «ένα τόσο επιδέξιο σχέδιο που εξαπάτησε πολλές εξέχουσες οικογένειες δεν μπορεί να είναι έργο ενός τρελού».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης την Τετάρτη, οι οικογένειες τεσσάρων θυμάτων απαίτησαν την καταδίκη της Ακμπάρι σε θάνατο - μια ποινή που είναι νόμιμη στο Ιράν από το 1979.

Η ετυμηγορία αναμένεται να ανακοινωθεί μετά τις τελικές ακροάσεις.

