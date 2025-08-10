Λογαριασμός
Η αντίδραση της Χαμάς στην συνένετυξη Νετανιάχου: «Μια σειρά από ψέματα»

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι ανίκανος να αντιμετωπίσει την αλήθεια και αντ' αυτού προσπαθεί να την διαστρεβλώσει», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Χαμάς

Η Χαμάς κατηγόρησε σήμερα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είπε «μια σειρά από ψέματα» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στους ξένους δημοσιογράφους, στην οποία δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι το σχέδιο του Ισραήλ να κατακτήσει την πόλη της Γάζας είναι ο «καλύτερος τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος».

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να ψεύδεται, να εξαπατά και να επιδιώκει να παραπλανά τον κόσμο. Όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου είναι μια σειρά από ψέματα. Είναι ανίκανος να αντιμετωπίσει την αλήθεια και αντ' αυτού προσπαθεί για να τη διαστρεβλώσει και να την αποκρύψει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Τάχερ αλ Νούνου, σύμβουλος για τα μέσα ενημέρωσης του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

