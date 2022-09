Στο ψυχιατρείο ο ηθοποιός Μάικλ Πιτ έπειτα από επεισόδιο νευρικού κλωνισμού στην Νέα Υόρκη- Δείτε βίντεο

O γνωστός, για την συμμετοχή στα “Boardwalk Empire” και “The Dreamers”, ηθοποιός Μάικλ Πιτ συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές την περασμένη Παρασκευή και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική μετά από ένα πολύ δημόσιο μεγάλο ξέσπασμα οργής σε δρόμο της Νέας Υόρκης.

Το βίντεο που έχει στην κατοχή του το TMZ δείχνει τον Πιτ να είναι δεμένος σε ένα φορείο και να περιβάλλεται από ιατρικό προσωπικό για παροχή πρώτων βοηθειών το οποίο εν συνεχεία τον οδηγεί στο πεζοδρόμιο για να τον παραλάβει το ασθενοφόρο που τον περιμένει.

Ο Πιτ φαίνεται σαστισμένος... πρώτα κοιτάζει τον ουρανό και μετά στρέφει το κεφάλι του στο πλάι καθώς ξαπλώνει ήσυχα στο φορείο.

Αστυνομικές πηγές μάλιστα υπογράμισαν στο αμερικανικό μέσο πως κάποιος πολίτης, έντρομος τηλεφώνησε στην άμεσο δράσει για να αναφέρει ότι ένας άνδρας, δηλαδή ο ηθοποιός, πετούσε αντικείμενα σε ανθρώπους, πιθανώς από την ταράτσα ενός κτιρίου.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον ηθοποιό στον οποίο και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες καθώς εκρίθη ως συναισθηματικά διαταραγμένο άτομο με αποτέλεσμα να μεταφερφή σε τοπικό ψυχιατρικό ίδρυμα για νοσηλεία.

