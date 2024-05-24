Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση διώροφου κτιρίου στο ισπανικό νησί Μαγιόρκα, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αρκετοί άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί στην τοποθεσία του Medusa Beach Club, ενός παραθαλάσσιου εστιατορίου στην οδό Cartago στην περιφερειακή πρωτεύουσα Πάλμα ντε Μαγιόρκα.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη περίπου στις 20:30 τοπική ώρα (19:30 BST) το βράδυ της Πέμπτης. Υπάρχουν φόβοι ότι αρκετοί άνθρωποι μπορεί να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Four Dead and 16 Injured in Majorca Building Collapse

Details: https://t.co/kE5Ro72fKK pic.twitter.com/jCcWFRagKs — Circled 7 (@Circledseven) May 24, 2024

Σύμφωνα με το BBC Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είπαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ολοκληρώνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι ψυχολόγοι θα μεταφερθούν στο σημείο για να βοηθήσουν όσους έχουν τραυματιστεί από το περιστατικό.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το δάπεδο του καταστήματος κατέρρευσε το απόγευμα της Πέμπτης, με αποτέλεσμα άνθρωποι να πέσουν στο υπόγειο κάτω, όπου υπήρχαν επίσης πελάτες και προσωπικό.

Ένας πυροσβέστης περιέγραψε τη σκηνή ως «εφιαλτική» στην τοπική εφημερίδα Ultima Hora. Πρόσθεσε ότι όταν έφτασε η ομάδα του, οι άνθρωποι έκλαιγαν και ούρλιαζαν καθώς στέκονταν γύρω από ερείπια στοιβαγμένα στο πάτωμα.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Πάλμα, Έντερ Γκαρθία, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι περισσότεροι από αυτούς που επλήγησαν από την κατάρρευση ήταν αλλοδαποί και τουρίστες, σύμφωνα με το El Pais.

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας είπε στους δημοσιογράφους ότι το μπαλκόνι μπορεί να κατέρρευσε λόγω του υπερβολικού βάρους που τοποθετήθηκε πάνω του, αλλά τόνισε ότι η ακριβής αιτία εξακολουθεί να διερευνάται.

Ένας άνδρας ανασύρθηκε από τα ερείπια με σπασμένο χέρι και οι υπηρεσίες διάσωσης εργάζονται με την υπόθεση ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί. Οι αξιωματούχοι ζήτησαν από τους θεατές να παραμείνουν σιωπηλοί για να τους επιτρέψουν να ακούσουν τις φωνές των επιζώντων.

Ο δήμαρχος της Πάλμα, Χάιμε Μαρτίνεθ, φέρεται να ταξίδεψε στο σημείο μαζί με τον αντιδήμαρχο τουρισμού.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έστειλε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Είπε ότι παρακολουθεί στενά όλες τις τελευταίες εξελίξεις και η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να στείλει όλη την απαιτούμενη βοήθεια.

Majorca bar collapse kills two people as up to 10 feared trapped in resort disaster: Emergency services rushed to the scene at Medusa Beach Club in the popular tourist resort of Playa de Palma in Majorca as reports suggest tourists have been looking for… https://t.co/0uodO6jxcN pic.twitter.com/nhdQFcwoJ3 — JPNWMN (@JPNWMN) May 23, 2024

Η πρόεδρος των Βαλεαρίδων Νήσων, Marga Prohens, δήλωσε σοκαρισμένη από το περιστατικό και έστειλε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων.

Η κ. Prohens ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και τον Σάντσεθ για την υποστήριξή του.

Η Μαγιόρκα είναι η μεγαλύτερη από τις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας στη Μεσόγειο.

Πέρυσι, περισσότερα από 17 εκατομμύρια επισκέφτηκαν το νησί.

Πηγή: skai.gr

