Η Ισπανία, η Νορβηγία και η Ιρλανδία αναγνώρισαν σήμερα επισήμως το παλαιστινιακό κράτος σε μια συντονισμένη προσπάθεια, όπως αναφέρουν, προκείμενου να εντείνουν τη διεθνή πίεση στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ειδικότερα, η ισπανική κυβέρνηση υιοθέτησε σήμερα Τρίτη στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού της συμβουλίου διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζεται επισήμως παλαιστινιακό κράτος, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Σε σύντομη δήλωσή του το πρωί ο Ισπανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η αναγνώριση αυτή, σε συντονισμό με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, είναι "απαραίτητη" για την "επίτευξη ειρήνης" ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους.

Η Νορβηγία, μία από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες που αναγνωρίζουν επισήμως από σήμερα το κράτος της Παλαιστίνης, χαιρέτισε «μια σημαντική ημέρα» και εξέφρασε τη λύπη της για την προφανή απουσία «εποικοδομητικής δέσμευσης» εκ μέρους του Ισραήλ.

«Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια η Νορβηγία είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές ενός παλαιστινιακού κράτους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρτ Άιντε.

«Η ημέρα που η Νορβηγία αναγνωρίζει επισήμως την Παλαιστίνη ως κράτος είναι μια σημαντική ημέρα για τη σχέση ανάμεσα στη Νορβηγία και την Παλαιστίνη», πρόσθεσε στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας συντονισμένης με την Ισπανία και την Ιρλανδία, η σκανδιναβική χώρα είχε ανακοινώσει την περασμένη Τετάρτη πως θα αναγνωρίσει από σήμερα το κράτος της Παλαιστίνης.

Η απόφαση προκάλεσε την οργή του Ισραήλ, το οποίο βλέπει σ' αυτή «μια ανταμοιβή» για το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς που πολεμάει στη λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς είχε ανακοινώσει αμέσως την ανάκληση για διαβουλεύσεις των ισραηλινών πρεσβευτών σ' αυτές τις τρεις χώρες και είχε καλέσει τους πρεσβευτές τους στο Ισραήλ για να δώσουν εξηγήσεις.

Παρά τις επικρίσεις αυτές, ο Μπαρτ Άιντε επέδωσε την Κυριακή στις Βρυξέλλες ρηματική διακοίνωση στο νέο παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μουστάφα για την έναρξη της ισχύος αυτής της απόφασης.

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν δείχνει κανένα σημάδι εποικοδομητικής δέσμευσης», δήλωσε σήμερα ο Άιντε και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να διπλασιάσει τις προσπάθειες για να υποστηρίξει μια λύση δύο κρατών.

«Έχω εμπιστοσύνη στην παλαιστινιακή κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει τη δύσκολη δουλειά της μεταρρύθμισης και θα βάλει τις βάσεις της διακυβέρνησης, έπειτα από μια κατάπαυση του πυρός, τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα», δήλωσε.

Στις αρχές των χρόνων του 1990, η Νορβηγία είχε φιλοξενήσει μυστικά τις πρώτες ισραηλινοπαλαιστινιακές ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες είχαν καταλήξει στις συμφωνίες του Όσλο θέτοντας τις βάσεις για μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης μεταξύ των δύο μερών.

Παράλληλα, σε συνεδρίαση της κυβέρνησης σήμερα η Ιρλανδία αναγνώρισε επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης.

Στην ανακοίνωσή της η ιρλανδική κυβέρνηση αναφέρει ότι «αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος και συμφώνησε να δημιουργήσει πλήρεις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Δουβλίνου και της Ραμάλα. Θα διοριστεί Πρέσβης της Ιρλανδίας στο Κράτος της Παλαιστίνης μαζί με πλήρη Πρεσβεία της Ιρλανδίας στη Ραμάλα».

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις διευκρίνισε ότι η κίνηση αυτή γίνεται για να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα της ειρήνης.

«Στόχος αυτής της απόφασης της Ιρλανδίας είναι να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα της ειρήνης. Προέρχεται από την πεποίθησή μας ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνο τρόπος ώστε το Ισραήλ και η Παλαιστίνη να ζήσουν δίπλα δίπλα σε ειρήνη και ασφάλεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ιρλανδού πρωθυπουργού.

«Καλώ και πάλι τον πρωθυπουργό Νετανιάχου του Ισραήλ να ακούσει τον κόσμο και να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή της οποίας είμαστε μάρτυρες στην Γάζα».

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της σημερινής ανακοίνωσης η κυβέρνηση της Ιρλανδίας ζήτησε εκ νέου «την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και την ανεμπόδιστη πρόσβαση για ανθρωπιστική βοήθεια».

Πηγή: skai.gr

