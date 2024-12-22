Παναθηναϊκός: Οι 11 που θα ξεκινήσουν κόντρα στην Athens Kallithea

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Athens Kallithea, στα πλαίσια της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Οι ”πράσινοι” πάνε με ανεβασμένη ψυχολογία στο συγκεκριμένο παιχνίδι και θέλουν μόνο νίκη, έτσι ώστε να διατηρήσουν το πολύ καλό μομέντουμ που έχουν, καθώς και να διατηρηθούν σε απόσταση ”βολής” από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

