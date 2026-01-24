Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί σε επαρχιακή οδό του Έβρου για παράνομη προώθηση μεταναστών

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν σε επαρχιακή οδό του Έβρου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, για παράνομη προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, ο ένας εκ των συλληφθέντων οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και λειτουργούσε ως προπομπός, με σκοπό την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων, για δεύτερο Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε ο δεύτερος αλλοδαπός, ο οποίος μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.