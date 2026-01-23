Bloomberg: Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αναθεωρήσουν τη συμφωνία άμυνας με τη Δανία, ώστε να αρθεί κάθε περιορισμός στη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται πηγές που έχουν γνώση της κατάστασης, καθώς το ζήτημα έχει εξελιχθεί σε κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για έλεγχο της περιοχής.

Η αρχική συμφωνία, που υπογράφηκε το 1951 και τροποποιήθηκε το 2004, προβλέπει ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να «διαβουλεύονται και να ενημερώνουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προχωρήσουν σε «οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία».

Πηγές του Bloomberg με γνώση του θέματος - και που μίλησαν στο διεθνές πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας - ανέφεραν ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιδιώκουν την αναθεώρηση του συγκεκριμένου σημείου, ώστε να διασφαλιστεί πως οι ΗΠΑ δεν θα αντιμετωπίζουν απολύτως κανέναν περιορισμό στον σχεδιασμό τους. Όπως πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, οι λεπτομέρειες μιας τέτοιας συμφωνίας παραμένουν ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Η Άνα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι «εάν αυτή η συμφωνία προχωρήσει - και ο πρόεδρος Τραμπ είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι αυτό θα συμβεί - οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πετύχουν όλους τους στρατηγικούς τους στόχους σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, με ελάχιστο κόστος και σε μόνιμη βάση».

«Καθώς οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θα δημοσιοποιηθούν αναλόγως», πρόσθεσε. Η Δανική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει, προσθέτει το Bloomberg.

Η πρόταση αυτή εναρμονίζεται με την περιγραφή των επιδιώξεων του Τραμπ. Την Τετάρτη ανακοίνωσε το «πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, μετά από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, αλλά απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες.

«Όλοι θα συνεργαστούμε. Και στην πραγματικότητα, το ΝΑΤΟ θα συμμετάσχει μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, όταν τον ρώτησαν αν η συμφωνία παρέχει στις ΗΠΑ την κυριότητα του νησιού.

«Κάποια μέρη θα τα υλοποιούμε σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, που είναι άλλωστε ο σωστός τρόπος», δήλωσε κατά την επιστροφή του από το Νταβός, προσθέτοντας ότι θα γνωστοποιήσει «σε δύο εβδομάδες» αν οι Δανοί έχουν συμφωνήσει.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν «πλήρη στρατιωτική πρόσβαση όπως επιθυμούν». «Θα μπορούμε να τοποθετήσουμε στη Γροιλανδία ό,τι χρειαζόμαστε επειδή το θέλουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Στην ουσία πρόκειται για πλήρη πρόσβαση, χωρίς όρια και χωρίς χρονικό περιορισμό».

Μια τελική συμφωνία θα μετρίαζε τη σοβαρότερη απειλή για τη διατλαντική συμμαχία από την ίδρυση του ΝΑΤΟ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Bloomberg ανέφερε νωρίτερα ότι η συμφωνία-πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Τραμπ θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση αμερικανικών πυραύλων, δικαιώματα εκμετάλλευσης ορυκτών με στόχο να αποκλειστούν τα κινεζικά συμφέροντα και ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική.

Σε αντάλλαγμα, ο Τραμπ θα τηρήσει την υπόσχεση να μην επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες.

Η κίνηση του Τραμπ θα αντιστρέψει μια τάση δεκαετιών, κατά την οποία οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την παρουσία τους στη Γροιλανδία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Ο αμερικανικός στρατός πέρασε από έως και 17 βάσεις στην περιοχή σε μία μόνη βάση με περίπου 150 στελέχη και πάνω από 300 εργαζόμενους με σύμβαση, πολλοί εκ των οποίων είναι Δανοί ή Γροιλανδοί πολίτες.

Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό η Δανία και η Γροιλανδία θα συμφωνήσουν σε οποιεσδήποτε αλλαγές. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες την Πέμπτη ότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία είναι ανοιχτές σε «περαιτέρω διεύρυνση» της συνθήκης άμυνας του 1951 με τις ΗΠΑ, χωρίς όμως να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Αυτό πρέπει, φυσικά, να γίνει με σωστό τρόπο και με σεβασμό, και πλέον παρακολουθούμε αν αυτό είναι εφικτό», πρόσθεσε η Φρεντέρικσεν.

Η διατύπωση της συμφωνίας ήδη θέτει λίγους περιορισμούς στις ΗΠΑ, και τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία εδώ και χρόνια ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

«Κάθε φορά που ζητούσαμε συνάντηση για ορισμένα θέματα, πάντα μας υποδέχονταν με διάθεση να τα συζητήσουμε», δήλωσε η Άιρις Φέργκιουσον, πρώην αναπληρώτρια υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. Η ίδια πρόσθεσε ότι η Γροιλανδία ενδιαφέρεται επίσης για μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία, καθώς τα συμβόλαια ενισχύουν την τοπική οικονομία.

