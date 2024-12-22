Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού αναλαμβάνει τα καθήκοντά του συγκεντρώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς το 66% των Γάλλων να δηλώνει δυσαρεστημένο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Μόλις το 34% των ερωτηθέντων δήλωσε ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο από τον νέο, κεντρώο πρωθυπουργό που διορίστηκε στις 13 Δεκεμβρίου, με βάση την έρευνα της Ifop-JDD στην Journal du Dimanche.

To Ifop, που διεξάγει δημοσκοπήσεις εδώ και δεκαετίες, ανέφερε ότι μέχρι το 1959 και τον διορισμό του Μισέλ Ντεμπρέ κανένας Γάλλος πρωθυπουργός δεν έχει συγκεντρώσει τόσο χαμηλό ποσοστό δημοτικότητας αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Μπαϊρού διορίστηκε πρωθυπουργός από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν έπειτα από μακρές συζητήσεις για την εξεύρεση του διαδόχου του Μισέλ Μπαρνιέ, η κυβέρνηση του οποίου κατέρρευσε έπειτα από πρόταση μομφής μόλις τρεις μήνες αφού ανέλαβε καθήκοντα.

Ο Μπαϊρού είναι ο έκτος πρωθυπουργός που αναλαμβάνει μετά την πρώτη εκλογή του Μακρόν στην προεδρία, το 2017, και ο τέταρτος το 2024. Ελπίζει να καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες προκειμένου να καταρτίσει προϋπολογισμό, ο οποίος όμως θα δεν θα εγκριθεί εύκολα από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Ένδειξη των δυσκολιών που πρόκειται να αντιμετωπίσει είναι και το ποσοστό δυσαρέσκειας που συγκεντρώνει και το οποίο είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό του Μπαρνιέ τον Σεπτέμβριο του 2024 (55%), του Γκαμπριέλ Ατάλ τον Ιανουάριο του 2024 (46%) και της Ελιζαμπέτ Μπορν τον Μάιο του 2022 (43%).

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 11 ως τις 18 Δεκεμβρίου σε δείγμα 2.004 ανθρώπων ηλικίας 18 ετών και άνω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

