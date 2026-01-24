«The Floor»: Ο Νικόλας απέκτησε το πρώτο «χρυσό τετράγωνο», αλλά ο Δημήτρης κέρδισε τις 2.000 ευρώ

Με ένα νέο, διασκεδαστικό επεισόδιο του δεύτερου κύκλου ήρθε, την Παρασκευή (23/01), το «The Floor»: με τον Γιώργο Λιανό σε τρελά κέφια και τους 90 παίκτες αποφασισμένους να παραμείνουν μέχρι το τέλος στην εντυπωσιακή αρένα.

Στο δεύτερο επεισόδιο, τα δεδομένα ήταν πιο ξεκάθαρα και δύο παίκτες βρέθηκαν στην κορυφή: ο Δημήτρης Π. και ο Νικόλας με 5 και 4 τετράγωνα, αντίστοιχα. Οι δυο τους αναμετρήθηκαν στην ουδέτερη κατηγορία «Διάσημοι φαλακροί». Μετά από μια τρομερή μονομαχία, ο Δημήτρης Π. επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο φανταστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, κατακτώντας τη νίκη και τα 2.000 ευρώ του επεισοδίου, στην τσέπη του.

Ο Δημήτρης Π. και ο Νικόλας αναμετρήθηκαν στην κατηγορία «Διάσημοι φαλακροί»

Αποκλειστικές δηλώσεις του Δημήτρη Π. αμέσως μετά τη νίκη του

Τα highlights του 2ου επεισοδίου:

Ο Στέλιος, ως τελευταίος νικητής του πρώτου επεισοδίου, παρέμεινε στην ασφάλεια του «The Floor» και η τυχαία επιλογή φώτισε το τετράγωνο του Κωνσταντίνου Ζ.. Εκείνος, προκάλεσε τον πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας, τον Νικόλα, στην κατηγορία του «Ιπτάμενα αντικείμενα». Ο Νικόλας, όχι μόνο επικράτησε, αλλά έδειξε θάρρος και τόλμη, κερδίζοντας 4 τετράγωνα και βάζοντας στη φαρέτρα του το πρώτο «Χρυσό Τετράγωνο».

Ακολούθησαν μονομαχίες σε ενδιαφέροντα πεδία γνώσεων, με τους κατόχους αυτών, πρόθυμους και αποφασισμένους να τα υπερασπιστούν. Σε κάποιες από αυτές μάλιστα, δεν έλειπαν οι γενναίες δόσεις χιούμορ τόσο του παρουσιαστή, όσο και των παικτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναμέτρηση του Δημήτρη και του Χόρχε στην ιδιαίτερη, ηχητική κατηγορία «Ανθρώπινοι ήχοι».

Ο Γιώργος Λιανός τα βάζει με έναν παγκόσμιο πρωταθλητή του body building

Η απρόσμενη... αφιέρωση του Δημήτρη Π. – Η αστεία αντίδραση του Γ. Λιανού

Η ιδιαίτερη, ηχητική κατηγορία και το... πέσιμο του Χόρχε

Το «The Floor» συνεχίζεται με 80 παίκτες να παραμένουν στο παιχνίδι και την αγωνία να ανεβαίνει...

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»: Κάθε Παρασκευή στις 21.00

