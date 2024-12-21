DW: Ποιος είναι ο δράστης του Μαγδεμβούργου

Η Γερμανία βρίσκεται σε σοκ μετά την αποτρόπαιη επίθεση το βράδυ της Παρασκευής με αυτοκίνητο σε κεντρική χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο, που άφησε πίσω της 4 νεκρούς, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα επίσημα στοιχεία και τουλάχιστον 200 τραυματίες. Πάνω από 40 εξ΄αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.



Ο δράστης συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση στον χώρο της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Οι πρώτες έρευνες καταδεικνύουν ότι δεν έδρασε με συνεργούς, αλλά μόνος και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, μιας και βγήκε θετικός σε σχετικό τεστ. Τελικά δεν έφερε μαζί του εκρηκτικό μηχανισμό, όπως είχε μεταδοθεί αρχικά από γερμανικά μέσα.

Ιδιαίτερο προφίλ, αντι-ισλαμικές απόψεις

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των γερμανικών αρχών πρόκειται για 50χρονο άνδρα, γεννημένο το 1974 στη Σαουδική Αραβία. Είναι γιατρός στο επάγγελμα και συγκεκριμένα ψυχίατρος σε νοσοκομείο της Σαξονίας-Άνλαχτ στην πόλη Μπρένμπουργκ και ζούσε κοντά στο Μαγδεμβούργο. Είχε έρθει στη Γερμανία το 2006, είχε λάβει άσυλο και εργαζόταν με άδεια παραμονής αορίστου χρόνου.



Αν και δεν είχε απασχολήσει τις γερμανικές αρχές, ενδιαφέρον έχουν οι πληροφορίες που έρχονται στο φως για τη δράση του στο παρελθόν και τις πεποιθήσεις του. Για χρόνια δρούσε ακτιβιστικά, υποστηρίζοντας πρόσφυγες και ιδιαίτερα γυναίκες από τη Σαουδική Αραβία, που προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο από τις διώξεις του εκεί καθεστώτος.



Ταυτόχρονα είχε αναπτύξει μια κριτική στάση απέναντι στο Ισλάμ και τη ριζοσπαστικοποίηση μουσουλμάνων, με απόψεις τις οποίες μάλιστα είχε εκθέσει και σε συνέντευξή του στην έγκριτη γερμανική εφημερίδα FAZ το 2019.



Σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας, αλλά και με ειδικούς που αναλύουν από χθες το προφίλ του, αίσθηση προκαλεί και η έντονη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: λεκτικές επιθέσεις κατά μουσουλμάνων, αλλά ακόμη και υποστήριξη ακροδεξιών θέσεων, καθώς και κοινοποίηση αναρτήσεων του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία.



Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, τα οποία επικαλούνται πηγές από τις αρχές ασφαλείας, η Σαουδική Αραβία είχε προειδοποιήσει τη Γερμανία για τον δράστη, εστιάζοντας σε αναρτήσεις του με εξτρεμιστικό χαρακτήρα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.