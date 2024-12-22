Το Ισραήλ κατηγόρησε τον πάπα Φραγκίσκο ότι ακολουθεί μια τακτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών», αφού ο ποντίφικας καταδίκασε «τη βαρβαρότητα» ενός ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος στη Λωρίδα της Γάζας που προκάλεσε την Παρασκευή τον θάνατο δέκα μελών της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους και επτά παιδιά, σύμφωνα με την παλαιστινιακή πολιτική προστασία.

«Χθες παιδιά βομβαρδίστηκαν. Πρόκειται για βαρβαρότητα, δεν είναι πόλεμος. Ήθελα να το αναφέρω διότι αγγίζει την καρδιά», δήλωσε το Σάββατο ο πάπας ενώπιον μελών της κυβέρνησης της Αγίας Έδρας.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δέκα μέλη της ίδιας οικογένειας – ανάμεσά τους επτά παιδιά και μία γυναίκα—σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον σπιτιού στη Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Σφαγή της κατοχής προκάλεσε δέκα μάρτυρες από την οικογένεια Χάλα, που έγινε στόχος αεροπορικής επίθεσης στο σπίτι της στη Τζαμπάλια», δήλωσε ο Μάχμουντ Μπάσαλ εκπρόσωπος της παλαιστινιακής πολιτικής προστασίας.

Όλα οι νεκροί «ανήκουν στην ίδια οικογένεια, ανάμεσά τους επτά παιδιά το μεγαλύτερο από τα οποία ήταν έξι ετών και μία γυναίκα. Επιπλέον υπάρχουν περισσότεροι από 15 τραυματίες», διευκρίνισε.

Ο στρατός του Ισραήλ απάντησε ότι ο απολογισμός της παλαιστινιακής πολιτικής προστασίας «δεν συνάδει με τις πληροφορίες που διαθέτει».

Οι ισραηλινές δυνάμεις «έπληξαν πολλούς τρομοκράτες που δρούσαν από στρατιωτική δομή» της Χαμάς και «αποτελούσαν απειλή», διαβεβαίωσε.

Εξάλλου το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αντέδρασε στις δηλώσεις του πάπα, τις οποίες χαρακτήρισε «ιδιαίτερα απογοητευτικές», καταγγέλλοντας ότι δεν λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι το Ισραήλ είναι αντιμέτωπο με έναν πόλεμο σε πολλά μέτωπα, ο οποίος του επιβλήθηκε.

«Οι επικρίσεις θα έπρεπε να απευθύνονται αποκλειστικά στους τρομοκράτες, όχι στη δημοκρατία που υπερασπίζεται τον εαυτό της απέναντί τους. Πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και να απορρίπτουμε το εβραϊκό κράτος και τον λαό του», πρόσθετε το ισραηλινό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

«Βαρβαρότητα είναι όταν τρομοκράτες κρύβονται πίσω από παιδιά την ώρα που προσπαθούν να δολοφονήσουν παιδιά Ισραηλινών. Βαρβαρότητα είναι όταν 100 όμηροι, ανάμεσά τους ένα βρέφος και παιδιά, κρατούνται και πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης από τρομοκράτες επί 442 ημέρες», τόνιζε η ανακοίνωση.

«Δυστυχώς, ο πάπας επέλεξε να τα αγνοήσει όλα αυτά», επεσήμανε το υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «ο θάνατος οποιουδήποτε αθώου στον πόλεμο είναι μια τραγωδία».

«Το Ισραήλ καταβάλλει εξαιρετικές προσπάθειες για να αποτρέψει να συμβεί κακό σε αθώους, ενώ η Χαμάς καταβάλλει εξαιρετικές προσπάθειες για να αυξήσει το κακό που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι άμαχοι», κατέληγε η ανακοίνωση.

Ο 88χρονος πάπας καλεί σε ειρήνευση μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ακολούθησε.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει σκληρύνει τον τόνο έναντι του Ισραήλ.

Στα τέλη Νοεμβρίου ο πάπας είχε δηλώσει ότι «η αλαζονεία του εισβολέα (…) υπερισχύει του διαλόγου» στην «Παλαιστίνη», σπάζοντας την παραδοσιακή ουδετερότητα της Αγίας Έδρας.

Εξάλλου τον ίδιο μήνα ζήτησε, σε αποσπάσματα βιβλίου το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει, τη διεξαγωγή «λεπτομερούς» έρευνας προκειμένου να καθοριστεί αν η κατάσταση στη Γάζα «αντιστοιχεί στον τεχνικό ορισμό» της γενοκτονίας, κάτι που απορρίπτει κατηγορηματικά το Ισραήλ.

Στα ίδια αποσπάσματα ο πάπας επεσήμανε ότι κάποιοι διεθνείς ειδικοί δηλώνουν ότι «αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει τα χαρακτηριστικά γενοκτονίας».

Ο Αμιχάι Χίκλι, υπουργός Ζητημάτων Διασποράς του Ισραήλ, επέκρινε έντονα τις δηλώσεις αυτές σε ανοικτή επιστολή του που δημοσιεύθηκε στην ιταλική εφημερίδα Il Foglio την Παρασκευή. Σε αυτή τόνισε ότι τα σχόλια του Φραγκίσκου ισοδυναμούν με «ευτελισμό» του όρου γενοκτονία.

Η Αγία Έδρα στηρίζει τη λύση των δύο κρατών – ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού—και αναγνωρίζει από το 2013 το κράτος της Παλαιστίνης, με το οποίο διατηρεί διπλωματικές σχέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.