«Αυτός είναι!».Με αυτή την πρόταση, το Official Charts Company της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams) ανέβηκε στην κορυφή των τσαρτς «εκθρονίζοντας » τους θρυλικούς Beatles.

Ο μέγκα σταρ της ποπ αναδείχθηκε στον καλλιτέχνη με τον μεγαλύτερο αριθμό άλμπουμ που κατετάγησαν στην κορυφή των τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου, χάρη στην επιτυχία του τελευταίου του άλμπουμ "Britpop".

Robbie Williams (@robbiewilliams) the OFFICIAL CHARTS RECORD-BREAKER🏆 BRITPOP secures Robbie his 16th Number 1 album 💫https://t.co/zLB9v5cXc0 — Official Charts (@officialcharts) January 23, 2026

Από την επιτυχία του πρώτου σόλο άλμπουμ του “Life Thru A Lens το 1997, 16 δίσκοι του Ρόμπι Γουίλιαμς κατέκτησαν την πρώτη θέση στη λίστα των πωλήσεων.

Το "Britpop" - το πρώτο άλμπουμ του Γουίλιαμς από το 2019 - κυκλοφόρησε τη 16η Ιανουαρίου του 2026 και μέσα σε μόλις μία εβδομάδα κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών τσαρτς.

Όλα τα άλμπουμ του σταρ που ανέβηκαν στην κορυφή:

Life Thru A Lens (1997)

I’ve Been Expecting You (1998)

Sing When You’re Winning (2000)

Swing When You’re Winning (2001)

Escapology (1)

Greatest Hits (2004)

Intensive Care (2005)

Rudebox (2006)

In and Out of Consciousness: Greatest Hits 1990-2010 (2010)

Take The Crown (2012)

Swings Both Ways (2013)

The Heavy Entertainment Show (2016)

The Christmas Present (2019)

XXV (2022)

Better Man (2025)

Britpop (2026)

Στην πραγματικότητα, το μόνο στούντιο άλμπουμ του Γουίλιαμ που δεν έφτασε στην κορυφή είναι το "Reality Killed The Video Star" του 2009, το οποίο έφτασε στο νούμερο 2.

Εκτός των Beatles (15 άλμπουμ στο νούμερο 1), ο Ρόμπι Γουίλιαμς προηγείται των Rolling Stones (14), της Τέιλορ Σουίφτ (14) και του Έλβις Πρίσλεϊ (13) σε αυτήν την κατάταξη.

Στα 35 χρόνια της καριέρας του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει πουλήσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια άλμπουμ συνολικά στον κόσμο.

