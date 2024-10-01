Μαδούρο: Οι ισραηλινές ενέργειες χειρότερες από τα εγκλήματα των ναζί

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ και των δυτικών δυνάμεων που το υποστηρίζουν είναι χειρότερες από τα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας και του Χίτλερ.



Υποστήριξε ότι αυτές οι δυνάμεις κινούνται τώρα προς τον Λίβανο αφού έχουν ήδη καταστρέψει τη Λιβύη και το Ιράκ, αναφέροντας ότι «αυτό που συμβαίνει είναι ένας πόλεμος κατά των αραβικών λαών και μια προσπάθεια αποικισμού ολόκληρης της Μέσης Ανατολής».

Πηγή: skai.gr

Ο Μαδούρο ανέφερε ότι «τα Ηνωμένα Έθνη έχουν συγχωρήσει τη δολοφονία εκατοντάδων ενώ ο κόσμος παραμένει σιωπηλός», συγκρίνοντας την τρέχουσα κατάσταση με την ατιμωρησία που είχαν ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ.Απευθυνόμενος στις απειλές κατά του Ιράν, του Ιράκ και της Υεμένης, καθώς και στις χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο, υπογράμμισε ότι «αυτές οι ενέργειες αντιπροσωπεύουν ένα αποικιακό πρότζεκτ που στοχεύει στον έλεγχο των ενεργειακών πόρων της περιοχής».Ο Μαδούρο επέκρινε το Ισραήλ και τους υποστηρικτές του ότι «δοκιμάζουν όπλα για να ενσταλάξουν τον φόβο σε παγκόσμιο επίπεδο», ενώ τόνισε «την υποστήριξη της ακροδεξιάς στη Βενεζουέλα στις σφαγές κατά του αραβικού λαού».Κατέληξε δηλώνοντας ότι «η νίκη της αντίστασης θα σηματοδοτούσε την παρακμή του δυτικού ιμπεριαλισμού στην ιστορία, επιβεβαιώνοντας ότι αυτές οι δυνάμεις υπερασπίζονται την ηγεμονία τους μέσω της βίας».Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ανθρωπότητα θα ανταποκριθεί, μετατρέποντας τις οδυνηρές στιγμές σε μάχες και νίκες.Νωρίτερα, ο Μαδούρο είχε καταδικάσει το χτύπημα κατά του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα καταγγέλλοντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου ως «χιτλερικό» και επικρίνοντας τους παγκόσμιους ηγέτες για τη σιωπή τους.Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων στη Λα Γκουάιρα το Σάββατο, ο Μαδούρο εξέφρασε «την αλληλεγγύη της Βενεζουέλας προς τον λαό του Λιβάνου και της Γάζας, τα θύματα της γενοκτονίας και των τρομοκρατικών επιθέσεων που διέπραξε η ισραηλινή κατοχή».

