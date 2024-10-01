Απεργία στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Σαρλερουά

Kαθηλωμένα θα παραμείνουν τα αεροσκάφη που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Σαρλερουά σήμερα λόγω απεργίας με τα συνδικάτα να καταγγέλλουν όλο και πιο περίπλοκες συνθήκες εργασίας για τους παρόχους υπηρεσιών με δυσμενείς ώρες και αμοιβές.

Από τις κινητοποιήσεις επηρεάζονται και ορισμένες αφίξεις πτήσεων, ενώ ορισμένες αεροπορικές εταιρείες αποφάσισαν να επαναπρογραμματίσουν μέρος των πτήσεων τους.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του αεροδρομίου των Βρυξελλών Αριάν Γκόσενς στα βελγικά μέσα, ακυρώνονται «243 πτήσεις συνολικά και αυτό που είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουν οι επιβάτες είναι ότι επηρεάζονται και μια σειρά από πτήσεις που φτάνουν».

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, επηρεάζονται 42.000 ταξιδιώτες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 32.000 επιβάτες που είχαν προγραμματισμένη αναχώρηση και 10.000 άτομα των οποίων η πτήση άφιξης θα επαναπρογραμματιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.