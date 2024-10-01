Λίβανος - IDF: Χτυπήσαμε με «ακριβή πλήγματα» υποδομές της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι στο πλαίσιο της χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο που ξεκίνησε τη Δευτέρα διεξήγαν «ακριβή πλήγματα» σε τοποθεσίες κατασκευής όπλων και υποδομές της Χεζμπολάχ στο προάστιο της Βηρυτού Nταχιέι, στο οποίο διαμένουν κυρίως Σιίτες. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε ισραηλινές δυνάμεις στη Μετούλα με πυρά πυροβολικού.

Η εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων ξεκίνησε από τρία μέτωπα, και συγκεκριμένα από τις περιοχές Μέτουλα, Μεσγκάβ Αμ και Κφαρ Γκιλάντι. Πρώτος στόχος είναι η καταστροφή των θέσεων της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ως στόχους να καταστρέψει τρομοκρατικές υποδομές, να σκοτώσει τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και να διακόψει την τρομοκρατική δραστηριότητα.



Οι χερσαίοι ελιγμοί σε πολλά χωριά στον ανατολικό τομέα του Λιβάνου την Τρίτη υποστηρίχθηκαν από εκτεταμένες επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών για την κατάσταση στο έδαφος και τη στόχευση τρομοκρατών που δρούσαν μέσα σε κτίρια.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους ενόψει της ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο σύμφωνα με τον ΟΗΕ, και μάλιστα με στοιχεία της Δευτέρας, πριν αρχίσει η «περιορισμένης έκτασης», σύμφωνα με τις IDF, επιχείρηση.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση αργά τη Δευτέρα για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι στα νότια προάστια της Βηρυτού λόγω επικείμενων αεροπορικών επιδρομών σε στόχους της Χεζμπολάχ.

Τις τελευταίες 13 ημέρες η σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού κλιμακώθηκε δραματικά. Το πολεμικό σκηνικό συνέθεσαν αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με ρουκέτες, οι ταυτόχρονες μαζικές εκρήξεις των βομβητών της Χεζμπολάχ που σκότωσαν δεκάδες και τραυμάτισαν χιλιάδες και τις οποίες ακολούθησε κύμα αεροπορικών επιδρομών και αντίποινων με ρουκέτες.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε πεισμένος, όπως και ο Ισραηλινός ομόλογός του Γιοάβ Γκάλαντ, για την «ανάγκη» να «καταστραφούν οι υποδομές επίθεσης» της Χεζμπολάx, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πως διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Λιβάνου εναντίον του σιιτικού κινήματος.

Live εικόνα της Βηρυτού ενώ η χερσαία ισραηλινή επιχείρηση είναι σε εξέλιξη:

Πηγή: skai.gr

